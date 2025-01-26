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ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືຫຼາຍກວ່າໃນຂອບເຂດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ

ທ່ານ ບຸຍແທັງເຊີນ ຢືນຢັນວ່າ, ອາເມລິກາ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ.
(ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Marco Rubio)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 24 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Marco Rubio. ທີ່ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ, ທ່ານ ບຸຍແທັງເຊີນ ຢືນຢັນວ່າ, ອາເມລິກາ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ; ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືໃນຂອບເຂດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ.

        ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Marco Rubio ປາດຖະໜາວ່າ, 2 ປະເທດສືບຕໍ່ສ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃຫ້ນັບມື້ນັບບັນລຸປະສິດທິຜົນ; ທ່ານຢືນຢັນວ່າ ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ແມ່ນແບບຢ່າງພົ້ນເດັ່ນໃນການພົວພັນສາກົນ ແລະ ພ້ອມກັນແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດລວມຫຼາຍຢ່າງ, ເປັນປັດໄຈພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ການພົວພັນສືບຕໍ່ພັດທະນາໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

        2 ຝ່າຍກໍ່ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ, ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ແມ່ນ້ຳຂອງ - ອາເມລິກາ ແລະ ບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ, ແລະ ສະພາບການຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຖືເລື່ອງເພີ່ມທະວີການສົນທະນາ, ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນເປັນສຳຄັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

WHO ຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ, ດັດປັບການໃຫ້ບຸລິມະສິດພາຍຫລັງ ອາເມລິກາ ຖອນຕົວອອກ

WHO ຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ, ດັດປັບການໃຫ້ບຸລິມະສິດພາຍຫລັງ ອາເມລິກາ ຖອນຕົວອອກ

ອາເມລິກາ ແມ່ນນັກອຸປະຖຳໃຫຍ່ສຸດຂອງ WHO ກວມເອົາປະມານ 18% ຍອດງົບປະມານຂອງອົງການນີ້. ງົບປະມານໃນສອງປີມໍ່ໆມານີ້ຂອງ WHO ໃຫ້ແກ່ໄລຍະ 2024-2025 ແມ່ນ 6,8 ຕື້ USD.
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