ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືຫຼາຍກວ່າໃນຂອບເຂດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 24 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Marco Rubio. ທີ່ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ, ທ່ານ ບຸຍແທັງເຊີນ ຢືນຢັນວ່າ, ອາເມລິກາ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ; ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືໃນຂອບເຂດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ.
ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Marco Rubio ປາດຖະໜາວ່າ, 2 ປະເທດສືບຕໍ່ສ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃຫ້ນັບມື້ນັບບັນລຸປະສິດທິຜົນ; ທ່ານຢືນຢັນວ່າ ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ແມ່ນແບບຢ່າງພົ້ນເດັ່ນໃນການພົວພັນສາກົນ ແລະ ພ້ອມກັນແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດລວມຫຼາຍຢ່າງ, ເປັນປັດໄຈພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ການພົວພັນສືບຕໍ່ພັດທະນາໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
2 ຝ່າຍກໍ່ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ, ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ແມ່ນ້ຳຂອງ - ອາເມລິກາ ແລະ ບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ, ແລະ ສະພາບການຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຖືເລື່ອງເພີ່ມທະວີການສົນທະນາ, ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນເປັນສຳຄັນ.