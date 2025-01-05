ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບັນດາແຂວງ ໄຕງວຽນ
ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມລະຫວ່າງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ກັບບັນດາແຂວງເຂດ ໄຕງວຽນ ປີ 2024 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການຮ່ວມມືປີ 2025, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 03 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່າລາດ, ແຂວງ ເລິມດົ່ງ.
ໃນປີ 2024, ພ້ອມກັບການຈັດຫຼາຍເຫດການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ການຄ້າ, ເຊື່ອມຕໍ່ການແລກປ່ຽນການຄ້າ, ໂຄສະນາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ ແລະ ບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດສະເພາະຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເທື່ອລະກ້າວ. ໃນນັ້ນ, ສະເພາະກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມການລົງທຶນໂດຍນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ເມສາ 2024 ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ 5 ແຂວງເຂດ ໄຕງວຽນ (ຄື: ກອມຕຸມ, ຢາລາຍ, ດັກລັກ, ດັກນົງ ແລະ ເລິມດົ່ງ) ຮຽກຮ້ອງການລົງທຶນໃສ່ 558 ໂຄງການ, ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນກວ່າ 300.000 ຕື້ດົ່ງ (ເກືອບ 12,5 ຕື້ USD).
“ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ, ບັນດາວິສາຫະກິດພ້ອມກັບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ການນຳບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ຈົ່ງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມສຳພັນ, ສົມທົບລະຫວ່າງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ກັບບັນດາແຊວງເຂດ ໄຕງວຽນ. ຂ້າພະເຈົ້າຢືນຢັນວ່າ, ນີ້ແມ່ນເສັ້ນທາງດີທີ່ສຸດເພື່ອພວກເຮົາທັງເປີດກວ້າງການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ, ແຕ່ກໍ່ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ”.