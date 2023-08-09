ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອີຣານ ກ່ວາອີກ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສ ອິດສະລາມ ອີຣານ ຢ່າງເປັນທາງການ (ແຕ່ວັນທີ 8 – 10 ສິງຫາ), ວັນທີ 8 ສິງຫາ, ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບທາງການຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເຕເຮຣານ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເຈລະຈາດກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອີຣານ Mohammad Bagher Ghalibaf. ທີ່ການເຈລະຈາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖື ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານກັບ ອີຣານ ເປັນສຳຄັນ, ໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອີຣານ Mohammad Bagher Ghalibaf ກໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງ ອີຣານ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ອີຣານ ກໍ່ຄືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ສອງປະເທດຈະມີບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ການນຳສອງທ່ານເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການລະອຽດ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນແຫ່ງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ, ຄື: ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ພິເສດແມ່ນຂັ້ນສູງ ແລະ ການນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຮັບຜິດຊອບດ້ານເສດຖະກິດ, ທ້ອງຖິ່ນສອງປະເທດ…
ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດສອງປະເທດ; ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເພດສິນຄ້າທີ່ມີທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະປະເທດແຊກຊຶມເຂົ້າຕະຫຼາດຂອງກັນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີໃຫ້ ອີຣານ ເພີ່ມທະວີການນຳເຂົ້າບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດຄື: ເຂົ້າສານ, ຊາ, ໝາກພິກໄທ, ກາເຟ… ຂອງ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມພ້ອມສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ ອີຣານ ສົ່ງອອກໝາກໄມ້ອົບແຫ້ງ, ໝາກໄມ້ສົດ… ມາຍັງ ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອີຣານ Mohammad Bagher Ghalibaf ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາວິສາຫະກິດ ອີຣານ ນັບມື້ນັບສົນໃຈເຖິງຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ, ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ກະສິກຳກັບ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດສອງຝ່າຍຮ່ວມມືດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ລົງທຶນ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມ ອີຣານ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ວັນທີ 8 ສິງຫາ, ສື່ມວນຊົນ ອີຣານ ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວ ແລະ ບົດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ, ຢັ້ງຢືນນີ້ແມ່ນເຫດການສຳຄັນເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດ.