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ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ລາວ 2024

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟ້າມຮູ່ງເຕີມ ປາດຖະໜາວ່າ ສອງອົງການຕາງໜ້າສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍ, ຮັກສາບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນ, ພົວພັນໃນປີ 2024
ພາບປະກອບ

ວັນທີ 9 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Canberra, ທ່ານ ຟ້າມຮູ່ງເຕີມ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອົດສະຕາລີ ພ້ອມກັບບັນດາພະນັກງານສະຖານທູດ ແລະ ບັນດາອົງການອ້ອມຂ້າງ ໄດ້ໄປອວຍພອນປີໃໝ່ 2024 ຢູ່ສະຖານທູດລາວ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟ້າມຮູ່ງເຕີມ ປາດຖະໜາວ່າ ສອງອົງການຕາງໜ້າສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍ, ຮັກສາບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນ, ພົວພັນໃນປີ 2024, ເພີ່ມທະວີການສົມທົບ, ໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນວຽກງານຢູ່ປະເທດປະຈຳຖິ່ນ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍກັບ ອົດສະຕາລີ ກໍ່ຄືພິຈາລະນາ, ຄົ້ນຄ້ວາຄວາມສາມາດເປັນໄປໄດ້ໃນການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ - ອົດສະຕາລີ ໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.

ສ່ວນທ່ານ ສິນໃຈ ມະນີວັນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ປະຈຳ ອົດສະຕາລີ ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການພົວພັນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຖານທູດສອງປະເທດ ຈະສືບຕໍ່ສະໜິດແໜ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກວ໋າງນິງ - ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ຮູບແບບລ້ຽງປູກສິນໃນນ້ຳຢູ່ທະເລແບບຍືນຍົງ

ກວ໋າງນິງ - ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ຮູບແບບລ້ຽງປູກສິນໃນນ້ຳຢູ່ທະເລແບບຍືນຍົງ

ການພັດທະນາການລ້ຽງປູກສິນໃນນ້ຳຢູ່ທະເລ ແມ່່ນເພື່ອແນໃສ່ຂຸດຄົ້ນ, ປົກປັກຮັກສາແຫລ່ງຜົນປະໂຫຍດຈາກສິນໃນນ້ຳ, ກໍ່ສ້າງຂະແຫນງສິນໃນນ້ຳແບບຍືນຍົງ. ເພື່ອຫັນຍຸດທະສາດການພັດທະນາການລ້ຽງປູກສິນໃນນ້ຳຢູ່ທະເລ ໃຫ້ເປັນລະອຽດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເຊັນອະນຸມັດແຜນຮ່າງລ້ຽງປູກສິນ ໃນນ້ຳຢູ່ທະເລ ຮອດປີ 2030 ວິໄສທັດຮອດປີ 2045. ກວ໋າງນິງ ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາທ້ອງຖິ່ນນຳຫນ້າຂອງທົ່ວປະເທດໃນການພັດທະນາການລ້ຽງປູກສິນ ໃນນ້ຳຢູ່ທະເລ ແລະ ບັນລຸໄດ້ບັນດາໝາກຜົນຕັ້ງຫນ້າ.
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