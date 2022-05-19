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ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອແລະຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ເກຼັກ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ຂອບໃຈສະພາແຫ່ງຊາດ ເກຼັກ ທີ່ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ອີຢູ (EVFTA) ໂດຍໄວ.

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ຂອບໃຈສະພາແຫ່ງຊາດ ເກຼັກ ທີ່ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ອີຢູ (EVFTA) ໂດຍໄວ.

    

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ  ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານນາງປະທານາທິບໍດີ ເກຼັກ Katerina Sakellaropoulou)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານນາງປະທານາທິບໍດີ ເກຼັກ Katerina Sakellaropoulou.

        ເມື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ຂອບໃຈສະພາແຫ່ງຊາດ ເກຼັກ ທີ່ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ອີຢູ (EVFTA) ໂດຍໄວ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ປາດຖະໜາວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເກຼັກ ຈະຊຸກຍູ້ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພາບເອີລົບ (EVIPA) ໂດຍໄວ, ຍົກເລີກບັດເຫຼືອງສຳລັບຜະລິດຕະພັນສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ. 2 ຝ່າຍຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ໝູນໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກ EVFTA ແລະ EVIPA ນຳມາໃຫ້, ພິເສດແມ່ນການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຊອບທຳຂອງບັນດາວິສາຫະກິດຂອງ 2 ປະເທດ ໃນການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ຕະຫຼາດຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ພາຍຫຼັງທີ່ໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ.

        ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການສະພາແຫ່ງຊາດຂອງ 2 ປະເທດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານນາງປະທານາທິບໍດີ ເກຼັກ ສະໜັບສະໜູນເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືລັດຖະສະພາຂອງ 2 ປະເທດ ນັບທັງຂອບເຂດການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ ແລະ ການສົມທົບກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສລັດຖະສະພາຫຼາຍຝ່າຍ.

        ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ ເກຼັກ ສະໜັບສະໜູນຫຼັກໝັ້ນຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບທະເລຕາເວັນອອກ ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ, ກໍຄືສະໜັບສະໜູນບັນດາກົນໄກອື່ນໆ ດ້ວຍບົດບາດເປັນໃຈກາງ ແລະ ນຳພາຂອງ ອາຊຽນ.

        ສ່ວນທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເກຼັກ Katerina Sakellaropoulou ຖືວ່າ, 2 ປະເທດຄວນອີງໃສ່ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງແຕ່ລະປະເທດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການເພີ່ມວົງເງິນການຄ້າ; ທ່ານຫວັງວ່າ ເມື່ອສັນຍາການເດີນທະເລ, ສັນຍາຫຼີກລ້ຽງການເກັບພາສີຊ້ອນໄດ້ຮັບການລົງນາມ ຈະຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ 2 ຝ່າຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ເຮັດວຽກກັບບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີແຖວໜ້າຂອງໂລກ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ເຮັດວຽກກັບບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີແຖວໜ້າຂອງໂລກ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີແຖວໜ້າຂອງໂລກ ລວມມີ Intel, Apple, Google.
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