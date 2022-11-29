ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ແດນມາກ ກວ່າອີກ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ; ສົມທົບກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.
ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Nicolai Prytz, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາຊະອານາຈັກ ແດນມາກ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຮັບໜ້າທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ຢືນຢັນວ່າ, ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖື ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ຮ່ວມມືກັບ ແດນມາກ ເປັນສຳຄັນ, ທ່ານຕີລາຄາສູງການຮ່ວມມືຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນທຸກຂົງເຂດໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ; ສົມທົບກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂອບເຂດສະຫະປະຊາຊາດ; ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Nicolai Prytz, ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ 2 ຝ່າຍ ແມ່ນບຸລິມະສິດ ແລະ ແມ່ນຈຸດສຸມໃນອາຍຸການປະຕິບັດງານຂອງຕົນ. ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ຈະມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ແດນມາກ ໃນບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງ ແດນມາກ ມີທ່າແຮງ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.