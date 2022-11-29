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ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ແດນມາກ ກວ່າອີກ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ; ສົມທົບກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ; ສົມທົບກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.

  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຕ້ອນຮັບທ່ານ Nicolai Prytz, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາຊະອານາຈັກ ແດນມາກ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Nicolai Prytz, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາຊະອານາຈັກ ແດນມາກ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຮັບໜ້າທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ຢືນຢັນວ່າ, ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖື ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ຮ່ວມມືກັບ ແດນມາກ ເປັນສຳຄັນ, ທ່ານຕີລາຄາສູງການຮ່ວມມືຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນທຸກຂົງເຂດໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ; ສົມທົບກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂອບເຂດສະຫະປະຊາຊາດ; ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດ.

ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Nicolai Prytz, ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ 2 ຝ່າຍ ແມ່ນບຸລິມະສິດ ແລະ ແມ່ນຈຸດສຸມໃນອາຍຸການປະຕິບັດງານຂອງຕົນ. ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ຈະມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ແດນມາກ ໃນບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງ ແດນມາກ ມີທ່າແຮງ ແລະ  ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ເທື່ອ​​ທີ 17 ຂອງ ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XV

ໄຂວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ເທື່ອ​​ທີ 17 ຂອງ ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XV

ວາລະປະຊຸມເທື່ອທີ 17 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ຖືກໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ພະຈິກ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
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