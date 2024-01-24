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ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູູ້ການພັດທະນາຂອງວິສາຫະກິດໂດຍແມ່ຍິງແມ່ນເຈົ້າຂອງຢູ່ ຫວຽດນາມ

ປື້ມປົກຂາວໄດ້ຍົກອອກບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຊ່ວຍປົດປ່ອຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ນຳໃຊ້ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໂດຍແມ່ຍິງເປັນເຈົ້າ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືຊ່ວຍກຳນົດທິດນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ການພັດທະນານັກທຸລະກິດຍິງໃນອະນາຄົດ.
ການປະກາດບົດລາຍງານ “ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕວິສາຫະກິດຜ່ານການແກ້ໄຂຮົ້ວກີດຂວາງ: ປື້ມປົກຂາວກ່ຽວກັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໂດຍແມ່ຍິງເປັນເຈົ້າຢູ່ ຫວຽດນາມ”

ວັນທີ 23 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ສົມທົບກັບທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ (ADB) ປະກາດບົດລາຍງານ “ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕວິສາຫະກິດຜ່ານການແກ້ໄຂຮົ້ວກີດຂວາງ: ປື້ມປົກຂາວກ່ຽວກັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໂດຍແມ່ຍິງເປັນເຈົ້າຢູ່ ຫວຽດນາມ”. ນີ້ແມ່ນສິ່ງພິມທຳອິດກ່ຽວກັບບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໂດຍ ແມ່ຍິງເປັນເຈົ້າຢູ່ ຫວຽດນາມ, ໂດຍ ADB ຮ່ວມມືກັບກົມພັດທະນາວິສາຫະກິດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຮຽບຮຽງ.      ປື້ມປົກຂາວໄດ້ຍົກອອກບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຊ່ວຍປົດປ່ອຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ນຳໃຊ້ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໂດຍແມ່ຍິງເປັນເຈົ້າ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືຊ່ວຍກຳນົດທິດນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ການພັດທະນານັກທຸລະກິດຍິງໃນອະນາຄົດ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານ ເຈິ່ນຢຸຍດົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຢັ້ງຢືນ ບັນດາວິສາຫະກິດໂດຍແມ່ຍິງເປັນເຈົ້າສວມບົດບາດສຳຄັນໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປະຕິບັດເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບການພັດທະນາກວມລວມ ແລະ ຍືນຍົງ. ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ມີ 98% ຈຳນວນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ໃນນັ້ນມີ 20% ບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງມີແມ່ຍິງເປັນເຈົ້າ, ສູງກ່ວາເມື່ອທຽບໃສ່ລະດັບການເພີ່ມສະເລ່ຍໃນຂົງເຂດ ວິສາຫະກິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານນາທິບໍດີ ເຢຍລະມັນ ເດີນທາງມາເຖິງ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ຫວຽດນາມ

ປະທານນາທິບໍດີ ເຢຍລະມັນ ເດີນທາງມາເຖິງ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ຫວຽດນາມ

ຕາມວາລະການຢ້ຽມຢາມ, ປະທານນາທິບໍດີສະຫະພັນ ເຢຍລະມັນ Frank-Walter Steinmeier ຈະພົບປະບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປຶກສາຫາລືບັນດາວິທີການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນຫຼາຍຂົງເຂດໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ.
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