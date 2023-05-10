ຂ່າວສານ
ຊາປາ ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກວ່າ ເປັນ 1 ໃນຈຳນວນ 50 ເທດສະບານເມືອງນ້ອຍ ທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດໃນໂລກ
ຫວ່າງແລ້ວນີ້, ວາລະສານທ່ອງທ່ຽວສາກົນ Conde Nast Traveler ໄດ້ຄັດເລືອກເອົາ 50 ເທດສະບານເມືອງນ້ອຍທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດໃນໂລກ, ໃນນັ້ນ ມີເທດສະບານເມືອງ ຊາປາ (ແຂວງ ລາວກາຍ) ຂອງ ຫວຽດນາມ.
ຕາມການແນະນຳຂອງ Conde Nast Traveler, ຊາປາ ແມ່ນເທດສະບານເມືອງຢູ່ເຂດພູດອຍທີ່ສະຫງົບງຽບ ນອນຢູ່ແຂວງ ລາວກາຍ, ທາງທິດຕາເວັນຕົກ ພາກເໜືອຂອງ ຫວຽດນາມ. ດິນແດນແຫ່ງນີ້ ໄດ້ເປັນທີຮູ້ຈັກກັນດີດ້ວຍທັດສະນີຍະພາບຂອງພູຜາປ່າໄມ້ທີ່ໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຖານ, ມີນາຂັ້ນໄດທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຈົນສຸດສາຍຕາ, ນ້ຳຕົກຕາດທີ່ງົດງາມດັ່ງໃນຝັນ ແລະ ເສັ້ນທາງຄົດງໍ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ Conde Nast Traveler ຍັງເນັ້ນໜັກເຖິງຫຼາຍສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ສວຍງາມຢູ່ອ້ອມເທດສະບານເມືອງດັ່ງກ່າວພວມລໍຖ້າແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຊົມອີກດ້ວຍ.