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ຂ່າວສານ

ຊາ​ປາ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄັດ​ເລືອກວ່າ ເປັນ 1 ໃນຈຳ​ນວນ 50 ເທດ​ສະ​ບານ​ເມືອງນ້ອຍ ທີ່​ສວ​ຍ​ງາມ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ

ວາລະສານທ່ອງທ່ຽວສາກົນ Conde Nast Traveler ໄດ້ຄັດເລືອກເອົາ 50 ເທດສະບານເມືອງນ້ອຍທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດໃນໂລກ, ໃນນັ້ນ ມີເທດສະບານເມືອງ ຊາປາ (ແຂວງ ລາວກາຍ) ຂອງ ຫວຽດນາມ.
  ຊາປາ - ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ສວຍງາມ (ພາບ: bestprice.vn)  

ຫວ່າງແລ້ວນີ້, ວາລະສານທ່ອງທ່ຽວສາກົນ Conde Nast Traveler ໄດ້ຄັດເລືອກເອົາ 50 ເທດສະບານເມືອງນ້ອຍທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດໃນໂລກ, ໃນນັ້ນ ມີເທດສະບານເມືອງ ຊາປາ (ແຂວງ ລາວກາຍ) ຂອງ ຫວຽດນາມ.

ຕາມການແນະນຳຂອງ Conde Nast Traveler, ຊາປາ ແມ່ນເທດສະບານເມືອງຢູ່ເຂດພູດອຍທີ່ສະຫງົບງຽບ ນອນຢູ່ແຂວງ ລາວກາຍ, ທາງທິດຕາເວັນຕົກ ພາກເໜືອຂອງ ຫວຽດນາມ. ດິນແດນແຫ່ງນີ້ ໄດ້ເປັນທີຮູ້ຈັກກັນດີດ້ວຍທັດສະນີຍະພາບຂອງພູຜາປ່າໄມ້ທີ່ໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຖານ, ມີນາຂັ້ນໄດທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຈົນສຸດສາຍຕາ, ນ້ຳຕົກຕາດທີ່ງົດງາມດັ່ງໃນຝັນ ແລະ ເສັ້ນທາງຄົດງໍ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ Conde Nast Traveler ຍັງເນັ້ນໜັກເຖິງຫຼາຍສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ສວຍງາມຢູ່ອ້ອມເທດສະບານເມືອງດັ່ງກ່າວພວມລໍຖ້າແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຊົມອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 42 ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊຽນ ທີ່​ມີ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່: ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 42 ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ “ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊຽນ ທີ່​ມີ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່: ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ”

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 42 ຢູ່ Labuan Bajo, ອິນໂດເນເຊຍ.
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