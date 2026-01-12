ຂ່າວສານ
ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ ຄັ້ງຄວາມຫວັງຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນໃນວິວັດການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ຊາວ ຫວຽດນາມ ພວມດຳລົງຊີວິດ, ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ ມີຄວາມຄາດຫວັງວ່າກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ. ທ່ານ ທ້າຍແທັງລອງ, ຫົວໜ້າຄະນະຕິດຕໍພົວພັນສະມາຄົມວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິນໂດເນເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າຍາມໃດກໍ່ຕິດຕາມ ແລະ ຕັ້ງຄວາມຫວັງຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ຍ້ອນວ່າແຕ່ລະລັດຖະນະໂຍບາຍຕັດສິນຂອງພັກລ້ວນແຕ່ໄດ້ຕິດພັນກັບອະນາຄົດ ແລະ ຖານະບົດບາດຂອງປະເທດຊາດ, ກໍ່ຄືໃນອະນາຄົດຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຈະເລືອກເອົາຖັນແຖວພະນັກງານການນຳ ອາດສາມາດສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ໂດຍແມ່ນຜູ້ຄົນເຮັດວຽກກັບວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ມີຄວາມປາດຖະນາຢາກໃຫ້ປະເທດຊາດພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຄຸ້ມຄອງມີປະສິດທິຜົນ, ລະບົບກົດໝາຍເປັນປົກກະຕິ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນມີຄວາມໂປ່ງໄສ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ພັກ ແລະ ລັດ ຈະສືບຕໍ່ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານນິຕິກຳທີ່ມີຄວາມສະດວກກວ່າອີກເພື່ອໃຫ້ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ກັບເມືອເຮັດວຽກ, ລົງທຶນ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາ.