Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຊາວ ຮ່າໂນ້ຍ ໄປຊື້ເຄື່ອງຂອງບຸນເຕັດຢູ່ຕະຫຼາດນັດທີ່ມີມາຮ້ອຍປີ, ເປີດເທື່ອດຽວໃນປີ

ຕະຫຼາດນັດໄດ້ດຶງດູດປະຊາຊົນນັບພັນຄົນເຂົ້າຮ່ວມ, ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນປະຊາຊົນໃນໝູ່ບ້ານເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງບັນດາຜູ້ຢູ່ແຫ່ງໄກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ຢູ່ບ່ອນອື່ນກໍ່ກັບມາເຂົ້າຮ່ວມ.
ຕະຫຼາດນັດໝູ່ບ້ານ ມອກ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ກຸມພາ, ກົງກັບວັນທີ 27 ເດືອນ 12 ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ, ຕະຫຼາດນັດໝູ່ບ້ານ ມອກ (ກວານເຍີນ, ເມືອງ ແທັງຊວນ, ຮ່າໂນ້ຍ) ທີ່ມີມາ 100 ປີ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ. ພິເສດ, ຕະຫຼາດນັດແຫ່ງນີ້ໄດ້ເປີດເທືອດຽວໃນປີ ກົງກັບວັນທີ 27 ຂອງບຸນເຕັດເທົ່ານັ້ນ. ຕະໜາດນັດໄດ້ດຶງດູດປະຊາຊົນນັບພັນຄົນເຂົ້າຮ່ວມ, ທັງຊື້ - ຂາຍ, ທັງຮັບຊົມບັນຍາກາດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ລຽບງ່າຍ.   

ປ້າ ຫງວຽນທິລີ້, ອາຍຸ 70 ປີ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນັບແຕ່ເວລາມາເປັນລູກໄພ້ໝູ່ບ້ານ ມອກ, ປີໃດ ປ້າກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດນັດທີ່ເປັນປະເພນີນີ້ ແລະ ຮັບຊົມບັນຍາກາດບຸນເຕັດ ທີ່ຟົດຟື້ນມ່ວນຊື່ນ:   

“ໄປຕະຫຼາດຊື້ເຄື່ອງຄົບທຸກຢ່າງແລ້ວ, ແຕ່ໄປຕະຫຼາດແຫ່ງນີ້ເພື່ອຊື້ ຜັກຫອມປ້ອມແກ່, ຕົ້ມໃສ່ນ້ຳເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວອາບນ້ຳ ເພື່ອຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປຫຼາຍເທື່ອ, ບັນຍາກາດຢູ່ຕະຫຼາດນັດແຫ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາທຸກຄົນ, ທັງຜູ້ເຖົ້າ ທັງຜູ້ໜຸ່ມຍິ່ງເບີກບານມ່ວນຊື່ນກ່ວາ”.   

ຕະຫຼາດນັດໄດ້ດຶງດູດປະຊາຊົນນັບພັນຄົນເຂົ້າຮ່ວມ, ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນປະຊາຊົນໃນໝູ່ບ້ານເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງບັນດາຜູ້ຢູ່ແຫ່ງໄກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ຢູ່ບ່ອນອື່ນກໍ່ກັບມາເຂົ້າຮ່ວມ. ຕະຫຼາດນັດເປີດໃນຕອນເຊົ້າ, ແກ່ຍາວແຕ່ 3 – 4 ຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ສຳລັບຊາວບ້ານ ມອກ, ນີ້ແມ່ນຕະຫຼາດນັດພິເສດ, ຜູ້ໜຶ່ງມາຊົມຕະຫຼາດນັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ:    

 “ເມື່ອກ່ອນນີ້, ບັນດາໝູ່ບ້ານໃກ້ຄຽງໄດ້ນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນຂອງທ້ອງຖິ່ນ ມາຂາຍ. ປະຈຸບັນກໍ່ມີຫຼາຍຜະລິດຕະພັນກ່ວາອີກ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຍັງນິຍົມທັດຊະນີຍະພາບເຂດບ້ານນາ ມີມູນເຊື້ອປະຫວັດສາດກ່ວາ. ໄປຕະຫຼາດນັດບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໄດ້ຊື້ເຄື່ອງຂອງໃຫ້ບຸນເຕັດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໄດ້ຮັບຊົມບັນຍາກາດບຸນເຕັດ, ຮູ້ສຶກອົບອຸ່ນທີ່ສຸດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ ກະກຽມຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ

ພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ ກະກຽມຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມຫຼາຍຢ່າງ, ມານະພະຍາຍາມແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຜ່ານຜ່າສິ່ງທົດສອບ, ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ການເມືອງພິເສດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top