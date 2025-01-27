ຂ່າວສານ
ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ຢ່າງຄຶກຄື້ນມ່ວນຊື່ນ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ມັງກອນ, ມີຜູ້ແທນກວ່າ 400 ຄົນ ຕາງໜ້າໃຫ້ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ສະມາຄົມຊາວ ໄທ ເຊື້ອຊາດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ໜອງຄາຍ, ໄທ, ບັນດາສະໂມສອນຊາວ ຫວຽດນາມ ໄທ ບ້ານດຽວກັນ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດຢູ່ ລາວ, ຕາງໜ້າສະຖານທູດ, ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ພວມລົງທຶນ ຢູ່ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ, ເຕົ້າໂຮມກັນອວ່າຍໜ້າເມືອຫາບ້ານເກີດເມືອງນອນ ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຄວາມຫວັງວ່າ ຈະເລີ່ມຕົ້ນປີໃໝ່ດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ, ຫ້າວຫັນ. ງານລ້ຽງສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າປີນີ້ ມີຫົວຂໍ້ “ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ແບ່ງປັນຄວາມຮັກແພງກັນ”, ນີ້ແມ່ນເຫດການໄດ້ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ໂດຍສະມາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ຮັກສາຈຸດຄວາມງາມທີ່ເປັນມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ແລະ ຫວັງວ່າ ຈະນຳມາເຊິ່ງບັນຍາກາດບຸນປີໃໝ່ປະເພນີມາໃຫ້ແກ່ຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວ.
ວັນທີ 25 ມັງກອນ, ມີຊາວ ຫວຽດນາມ ກວ່າ 200 ຄົນທີ່ພວມອາໄສຢູ່ ອັງກິດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານພົບປະຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່ ປີມະເສັງ 2025 ໂດຍສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອັງກິດ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ.
ໃນທ່າມກາງບັນຍາກາດນີ້, ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກູບາ ກໍໄດ້ຈັດລາຍການ “ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ 2025” ເພື່ອຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ປີ ມະເສັງ ແລະ ເຊີດຊູນ້ຳໃຈຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມຜູກພັນຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ກູບາ.