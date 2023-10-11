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ຂ່າວສານ

ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ - ລາວ ສາມັກຄີ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ມອນໄຊ ລາວມົວຊົ່ງ, ເລຂາສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຊາວໜຸ່ມສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ
  ທ່ານ ມອນໄຊ ລາວມົວຊົ່ງ, ເລຂາສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ, ສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມ ກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ໄດ້ຈັດລາຍການ “ພົບປະມິດຕະພາບຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ - ລາວ ປີ 2023” ແລະ ກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດ “ເພີ່ມທະວີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມໃນການຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ແລະ ບໍລິໂພກສິນຄ້າພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ”.

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ມອນໄຊ ລາວມົວຊົ່ງ, ເລຂາສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຊາວໜຸ່ມສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຕ້ອງຕັ້ງໜ້າຮັກສາການສືບທອດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນແບບພິເສດນີ້. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມຊາວໜຸ່ມ - ເຍົາວະຊົນ ລາວເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອນ້ຳໃຈມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລາວ - ຫວຽດນາມ. ໃນບົດຄຳເຫັນຂອງຕົນ, ທ່ານ ບຸ່ຍກວັງຮຸຍ, ເລຂາທີໜຶ່ງ ສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ, ຖືການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຊາວໜຸ່ມ,ໄວໜຸ່ມສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ພ້ອມທັງຕ້ອງສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມຫຼາຍກ່ວາອີກເພື່ອນຳການພົວພັນນີ້ພັດທະນາຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ໃນທຸກເນື້ອໃນ, ຂົງເຂດຮ່ວມມື.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ​ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຍີ່​ປຸ່ນ Kamikawa Yoko

ປະ​ທານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ​ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຍີ່​ປຸ່ນ Kamikawa Yoko

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ຕຸລາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ Kamikawa Yoko, ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 – 11 ຕຸລາ.
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