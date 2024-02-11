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ຂ່າວສານ

ຈຸດ​ຄວາມ​ງາມ​ຍາມ​ຕົ້ນ​ປີ​ໃໝ່​ຂອງ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ ຢູ່ ລາວ

ສຳລັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແຕ່ລະຄົນ, ເຖິງວ່າຈະຢູ່ແຫ່ງຫົນໃດໃນໂລກນີ້, ຈຸດຄວາມງາມໃນວັດທະນະທຳການໄປວັດໄປວາຍາມຕົ້ນປີໃໝ່ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນປະເພນີເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນໂອກາດເພື່ອຖ່າຍທອດບັນດາຄຸນຄ່າອັນດີງາມຂອງບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ເຄົາລົບ ແລະ ອະນຸລັກຮັກສາບັນດາຄຸນຄ່າຂອງກົກເຄົ້າເຫງົ້າກໍ່ໄວ້.
ບັນຍາກາດຢູ່ ວັດ ເຟີດຕິກ ໃນຄ່ຳຄືນສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ (ພາບ: VOV)

ພາຍຫຼັງຈຸດເວລາສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່, ສຳລັບຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ຫ່າງໄກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນແລ້ວ, ການໄປວັດໄປວາ, ໄຫວ້ພະຍາມຕົ້ນປີ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ.

ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ວັດ ເຟີດຕິກ ມີຄົນໄປມາຢ່າງຄັບຄາໜາແໜ້ນ ແລະ ຄວາມສະຫວ່າງສະໄຫວຂອງແສງໄຟ, ແສງທຽນ, ພ້ອມກັບຄວັນທູບ, ໄດ້ສ້າງເປັນບັນຍາກາດອັນອົບອຸ່ນຂຶ້ນກວ່າມື້ທຳມະດາ. ຊາວ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ ການໄປວັດຍາມຕົ້ນປີໃໝ່ ບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອອະຖິຖານເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນຈຸດເວລາເພື່ອໃຫ້ຄົນເຮົາໄດ້ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບສະຖານທີ່ສັກສິດ, ບັນເທົາຄວາມລຳບາກ, ຫຍຸ້ງຍາກໃນການທຳຫາຫາກິນ ແລ້ວພາວະນາຂໍໃຫ້ຕົວເອງ ແລະ ຄອບຄົວປີໃໝ່ມີແຕ່ຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ.

ສຳລັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແຕ່ລະຄົນ, ເຖິງວ່າຈະຢູ່ແຫ່ງຫົນໃດໃນໂລກນີ້, ຈຸດຄວາມງາມໃນວັດທະນະທຳການໄປວັດໄປວາຍາມຕົ້ນປີໃໝ່ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນປະເພນີເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນໂອກາດເພື່ອຖ່າຍທອດບັນດາຄຸນຄ່າອັນດີງາມຂອງບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ເຄົາລົບ ແລະ ອະນຸລັກຮັກສາບັນດາຄຸນຄ່າຂອງກົກເຄົ້າເຫງົ້າກໍ່ໄວ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນທີ 1 ຂອງບຸນເຕັດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຟົດຟື້ນຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ

ວັນທີ 1 ຂອງບຸນເຕັດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຟົດຟື້ນຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ

ປີນີ້ແມ່ນປີທຳອິດ ບຸນເຕັດ ໂດຍ ສປຊ ຮັບຮອງເອົາແມ່ນວັນພັກປະຈຳປີ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດທົ່ວໂລກນີ້. ພ້ອມກັບການຮັບຮອງຂອງສປຊ, ຈິດໃຈບຸນເຕັດ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການແຜ່ຂະຫຍາຍຢູ່ຫຼາຍເຂດພາກໃນທົ່ວໂລກ.
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