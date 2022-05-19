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ຂ່າວສານ

ຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນການຟື້ນຟູເສດຖະກິດພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ຂອງ ຫວຽດນາມ

ໜັງສືພິມ The Star ຂອງ ມາເລເຊຍ ໄດ້ຮັບຮູ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕໃນການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ. ບົດຂຽນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳໃນເດືອນ ເມສາ ຜ່ານມາບັນລຸ 1,05 ຕື້ USD.

ໜັງສືພິມ The Star ຂອງ ມາເລເຊຍ ໄດ້ຮັບຮູ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕໃນການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ. ບົດຂຽນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳໃນເດືອນ ເມສາ ຜ່ານມາບັນລຸ 1,05 ຕື້ USD.

   

(ພາບປະກອບ: TTXVN)

ໃນອາທິດຜ່ານມາ, ສື່ມວນຊົນສາກົນໄດ້ລົງພິມຫຼາຍບົດຂຽນໂດຍຕີລາຄາສູງຕໍ່ການຟື້ນຟູພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ຂອງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດຫຼັກແຫຼ່ງ.

        ໜັງສືພິມ The Star ຂອງ ມາເລເຊຍ ໄດ້ຮັບຮູ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕໃນການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ. ບົດຂຽນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳໃນເດືອນ ເມສາ ຜ່ານມາບັນລຸ 1,05 ຕື້ USD, ນຳມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳໃນໄລຍະ 4 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ຂຶ້ນເປັນ 3,57 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 44% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021. ປະຈຸບັນ, ອາເມລິກາ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຈີນ ແມ່ນ 3 ຕະຫຼາດນຳເຂົ້າສິນໃນນ້ຳແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ.

        ສ່ວນໜັງສືພິມ Nikkei Asia ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການຟື້ນຟູການຂົນສົ່ງທາງການບິນຂອງ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19. ບົດຂຽນໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ປະລິມານສິນຄ້າສົ່ງຜ່ານທາງການບິນໃນປີ 2022 ຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 17% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021, ຂຶ້ນກວ່າ 1,52 ໂຕນ, ໝາຍຄວາມວ່າ ເພີ່ມຂຶ້ນໄວກວ່າລະດັບສະເລ່ຍເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີແມ່ນ 15% ໃນຮອບເວລາ 30 ປີຜ່ານມາ.

        ກ່ຽວກັບຂະແໜງການບໍລິການການເງິນ, ເວັບໄຊເຕັກໂນໂລຊີ TechwireAsia ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ປະຈຸບັນ ຂົງເຂດ Fintech ຢູ່ ຫວຽດນາມ ພວມມີລະດັບເຕີບໂຕໄວທີ 2 ຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ພຽງແຕ່ຕາມຫຼັງ ສິງກະໂປ ເທົ່ານັ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ເຮັດວຽກກັບບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີແຖວໜ້າຂອງໂລກ

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ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີແຖວໜ້າຂອງໂລກ ລວມມີ Intel, Apple, Google.
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