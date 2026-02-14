ຂ່າວສານ
ຈີນ ແລະ ອາເມລິກາ ຮັກສາການແລກປ່ຽນດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ
ທ່ານ ເຂືອຢ້າຕຸງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບົນພື້ນຖານບັນດາຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂອງການນຳສອງປະເທດ, ຈີນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບ ອາເມລິກາ ເພີ່ມທະວີການເຈລະຈາ, ຄວບຄຸມຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນໃຫ້ເໝາະສົມເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືຢ່າງແທ້ຈິງບົນເນື້ອໃນຈິດໃຈຍຸຕິທຳ, ເຄົາລົບ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າສອງຝ່າຍໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງແຂງແຮງ, ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຍືນຍົງ.
ໄລຍະຜ່ານມາ, ສາຍພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ ຈີນ - ອາເມລິກາ ໄດ້ຜ່ານຜ່າບັນດາການຜັນແປ, ສະຫຼັບສັບຊ້ອນລະຫວ່າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມສ້າງສະຖຽນລະພາບ. ຈີນ ຍາມໃດກໍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ສອງຝ່າຍຕ້ອງເຈລະຈາແທນທີ່ສູ້ຢັນກັນ, ພ້ອມທັງຮັກສາບັນດາການແລກປ່ຽນ, ພົບປະກັນໃນຫຼາຍຊ່ອງທາງ ແລະ ຢູ່ໃນຫຼາຍລະດັບເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.