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ຂ່າວສານ

ຈີນ ແລະ ອາເມລິກາ ດຳເນີນຮອບເຈລະຈາແລກປ່ຽນຍຸດທະສາດໃໝ່ຢູ່ ປັກກິງ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫວາງອີ ຫວັງວ່າ, ຮອບເຈລະຈາຍຸດທະສາດຄັ້ງນີ້ຈະມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ ແລະ ແທດຈິງຄືຄັ້ງກ່ອນໆ
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຫວາງອີ ແລະ ທ່ານ Jake Sullivan, ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ (ພາບ: Reuters)

ວັນທີ 27 ສິງຫາ, ຢູ່ ປັກກິງ, ປະເທດ ຈີນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຫວາງອີ ແລະ ທ່ານ Jake Sullivan, ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ ໄດ້ດຳເນີນຮອບເຈລະຈາແລກປ່ຽນຍຸດທະສາດໃໝ່ລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫວາງອີ ຫວັງວ່າ, ຮອບເຈລະຈາຍຸດທະສາດຄັ້ງນີ້ຈະມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ ແລະ ແທດຈິງຄືຄັ້ງກ່ອນໆ; ພ້ອມທັງມີລັກສະນະສ້າງສັນກວ່າ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຈີນ - ອາເມລິກາ ມຸ່ງໄປເຖິງ “ວິໄສທັດ San Francisco” ເພື່ອຜ່ານຜ່າສິ່ງກີດຂວາງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ, ບັນລຸໄດ້ການພັດທະນາຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ, ປອດໃສ ແລະ ຍືນຍົງຢ່າງແທດຈິງ.

ສ່ວນທ່ານ Jake Sullivan ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຄຸ້ມຄອງຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບການພົວພັນ ອາເມລິກາ - ຈີນ, ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງກໍລະນີການແກ່ງແຍ້ງກາຍເປັນການປະທະກັນ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດລວມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການປະທະກັນຢູ່ເຂດ ກາຊາ: ການເຈລະຈາຢຸດຍິງໄດ້ສົ່ງໄປເຖິງ ໂດຮາ

ການປະທະກັນຢູ່ເຂດ ກາຊາ: ການເຈລະຈາຢຸດຍິງໄດ້ສົ່ງໄປເຖິງ ໂດຮາ

ບັນດາການເຈລະຈາຄັ້ງຕໍ່ໄປກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງໃໝ່ລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ຮາມາດສ ຈະໄດ້ສົ່ງເຖິງ ໂດຮາ, ແທນທີ່ສືບຕໍ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ກາຍໂຣ
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