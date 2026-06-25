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ຂ່າວສານ

ຈີນ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ລັດ​ເຊຍ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ສົມ​ທົບ​ໃນ BRICS

ວັນ​ທີ 23 ມິ​ຖຸ​ນາ, ທ່ານ ຫວາງ​ອີ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຈີນ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ຈີນ ແລະ ລັດ​ເຊຍ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ປະ​ສານ​ສ​ົມ​ທົບ, ຊຸກ​ຍູ້​ກົນ​ໄກ​ກຸ່ມ​ບັນ​ດາ​ພື້ນ​ຖານ​​ເສດ​ຖະ​ກິດຫາ​ກໍ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ (BRICS) ສືບ​ຕໍ່​ພັດ​ທະ​ນາ, ກາຍ​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ແກ່ນ​ສານ​ຂອງ​ທາງ​ທິດ​ໃຕ້​ທົ່ວ​ໂລກ.
ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຈີນ ຫວາງ​ອີ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຂັ້ນ​ສູງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ BRICS ຢູ່ ອິນ​ເດຍ (ພາບ: ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຈີນ)

ໃນຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ໄດ້​ເອົາ​ລົງ​ໃນ​ເວັບ​ໄຊ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຈີນ, ທ່ານ ຫວາງ​ອີ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຈີນ ໄດ້​ມີ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ Sergei Shoigu ​ເລ​ຂາ​ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ ຢູ່ນອກກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຂັ້ນ​ສູງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ BRICS ຄັ້ງ​ທີ 16 ຢູ່ New Delhi, ອິນ​ເດຍ ແຕ່​ວັນ​ທີ 22 – 23 ມິ​ຖຸ​ນາ.

ໃນ​ການ​ພົບ​ປະ, ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຈີນ ຫວາງ​ອີ ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ປັກ​ກິ່ງ​ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ພ້ອມ​ກັບ ມົດ​ສະ​ກູ ສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ປະ​ເທດ, ພ້ອມ​ທັງ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ໃຫ້​ແກ່​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທົ່ວ​ໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

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