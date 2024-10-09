Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຈີນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ປາກິດສະຖານ ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ແລວເສດຖະກິດລວມ

ຄຳຮຽກຮ້ອງໄດ້ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງເກີດການບຸກໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ແຂວງ Sindh ຂອງ ປາກິດສະຖານ ໃນວັນທີ 06 ຕຸລາ, ເຮັດໃຫ້ພົນລະເມືອງ ຈີນ 2 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ 1 ຄົນຮັບບາດເຈັບ.
ເກີດການບຸກໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ແຂວງ Sindh ຂອງ ປາກິດສະຖານ ໃນວັນທີ 06 ຕຸລາ (ພາບ: THX/TTXVN)

ວັນທີ 07 ຕຸລາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ປະເທດນີ້ໄດ້ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ ປາກິດສະຖານ ຈັດວາງບັນດາມາດຕະການລະອຽດຕື່ມອີກ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຢ່າງສິ້ນເຊິງໃຫ້ແກ່ແລວເສດຖະກິດ ຈີນ - ປາກິດສະຖານ (CPEC) ກໍ່ຄືຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ບັນດາພາລະກອນ, ໂຄງການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ ຈີນ ຢູ່ປະເທດນີ້. ຄຳຮຽກຮ້ອງໄດ້ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງເກີດການບຸກໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ແຂວງ Sindh ຂອງ ປາກິດສະຖານ ໃນວັນທີ 06 ຕຸລາ, ເຮັດໃຫ້ພົນລະເມືອງ ຈີນ 2 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ 1 ຄົນຮັບບາດເຈັບ. ຕາມໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ແລ້ວ, ພາຍຫຼັງເກີດເຫດບຸກໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ, ທາງກະຊວງນີ້ໄດ້ພ້ອມກັບສະຖານທູດ  ແລະ ສະຖານກົງສູນ ຈີນ ປະຈຳ ປາກິດສະຖານ ປະຕິບັດກົນໄກຮັບມືຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອແກ້ໄຂເຫດການ.

ໃນຖະແຫຼງການໜຶ່ງ, ສະຖານທູດ ຈີນ ປະຈຳ ປະກິດສະຖານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ປັກກິ່ງ ຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຂອງ Islamabad ແລະ ພ້ອມແລ້ວຈະຮ່ວມມືເພື່ອສະກັດກັ້ນທຸກກົນອຸບາຍທຳລາຍການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມພູມຄຸນສ້າງສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພດທະນາໃນທຸກຂົງເຂດ

ເພີ່ມພູມຄຸນສ້າງສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພດທະນາໃນທຸກຂົງເຂດ

ສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແມ່ນພິເສດທີ່ສຸດ, ບັນດາອົງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບບັນດາພະນັກງານຕ້ອງຊາບຊຶມຈິດໃຈຢ່າງຈິງໃຈ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top