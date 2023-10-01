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ຂ່າວສານ

ຈີນ, ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແກ້​ໄຂ​ຄວາມບໍ່​ລົງ​ລອຍ​ກັນ ແລະ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື

ບັນດານັກການທູດ ອາເມລິກາ ແລະ ຈີນ ພວມສືບຕໍ່ມີການພົບປະຄັ້ງຕ່າງໆ ໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມ ຮັກສາການເປີດບັນດາຊ່ອງຕິດຕໍ່ພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
(ພາບ: X @USAsiaPacific)

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ປະກາດວ່າ, ວັນທີ 30 ກັນຍາ, ທ່ານ Daniel Kritenbrink ຜູ້ຊ່ວຍວຽກທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮັບຜິດຊອບບັນດາບັນຫາ ອາຊີຕາວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ ຊຸນເວີ້ຍຕົ່ງ ຮອງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ. ສອງຝ່າຍມີການທາບທາມຄວາມເຫັນທີ່ມີລັກສະນະສ້າງສັນ ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມ ຮັກສາການເປີດບັນດາຊ່ອງຕິດຕໍ່ພົວພັນ, ເນັ້ນໜັກຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາການເປີດບັນດາຊ່ອງຕິດຕໍ່ພົວພັນ ໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ຍັງມີຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ.

ໃນໂອກາດນີ້, , ທ່ານ Daniel Kritenbrink ຜູ້ຊ່ວຍວຽກທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮັບຜິດຊອບບັນດາບັນຫາ ອາຊີຕາວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ  ແລະ ທ່ານ ຊຸນເວີ້ຍຕົ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນທັດສະນະກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງສອງປະເທດ ແລະ ຝ່າຍ ອາເມລິກາ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຍຸດທະສາດ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ-ປາຊີຟິກ ຂອງປະເທດນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ: ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຊາດ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ: ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຊາດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຝ່ອງ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຜູ້ແທນນັກປະພັນອາວຸໂສຄັ້ງທີ 1 ໂດຍສະມາຄົມນັກປະພັນ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນ.
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