ຂ່າວສານ
ຈີນ, ອັງກິດ, ຝລັ່ງ ແລະ EC ຄັດຄ້ານນະໂຍບາຍພາສີອາກອນຂອງ ອາເມລິກາ
ໃນບົດກ່າວປາໄສທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນໃນວັນທີ 27 ມີນາ, ທ່ານ He Yadong ໂຄສົກກະຊວງການຄ້າ ຈີນ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ປັກກິ່ງຈະດຳເນີນການປະຕິບັດບັນດາລະບຽບການຕໍ່ໄປໃນເຫດຮ້ອງຟ້ອງອາເມລິກາຂຶ້ນອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາລະດັບພາສີອາກອນ ເພີ່ມເຕີມ ຂອງອຳນາດການປົກຄອງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຕໍ່ສິນຄ້າຈີນ.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະກຳມະການເອີລົບ (EC) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ EU ຈະກະກຽມການໂຕ້ຕອບຕໍ່ລະດັບພາສີໃໝ່ຂອງ ອາເມລິກາ ສຳລັບລົດໂອໂຕ ແລະ ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ລົດໂອໂຕທີ່ນຳເຂົ້າ ໂດຍທ່ານປະທານາທິບໍດີ Trump ຫາກໍ່ປະກາດ. ທ່ານ Olof Gill ໂຄສົກຂອງ EU ເນັ້ນໜັກວ່າ ເຖິງວ່າຍັງບໍ່ທັນຍົກອອກເວລາຢ່າງລະອຽດໃຫ້ແກ່ປະຕິກິລິຍາໂຕ້ຕອບຂອງ EU ແຕ່ແນ່ນອນວ່າບັນດາມາດຕະການນີ້ຈະໄດ້ຍົກອອກມາຢ່າງທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊັ່ງຊາຢ່າງລະອຽດເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ຜົນກະທົບທີ່ EU ປາດຖະໜາ.
ຢູ່ເອີລົບ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການເງິນຝລັ່ງ Eric Lombard ຖືນະໂຍບາຍພາສີອາກອນຂອງ ອາເມລິກາ ແມ່ນການຜັນແປທີ່ບໍດີທີ່ສຸດ. ທ່ານສະເໜີສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ຍົກລະດັບພາສີສຳລັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກ ອາເມລິກາ ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດຂອງຕົນ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານນາງ Rachel Reeves ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນອັງກິດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ປະເທດນີ້ບໍ່ຢາກມີບໍ່ວ່າການກະທຳໃດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານການຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ. ທ່ານນາງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ສົງຄາມການຄ້າບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ບໍ່ວ່າຝ່າຍໃດ, ພ້ອມທັງກ່າວເຕືອນການເພີ່ມທະວີພາສີອາກອນຈະກໍ່ຜົນກະທົບຢ່າງຫຍໍ້ທໍ້ເຖິງທັງອັງກິດ ເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງອາເມລິກາ ອີກດ້ວຍ.