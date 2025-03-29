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ຂ່າວສານ

ຈີນ, ອັງ​ກິດ, ຝ​ລັ່ງ ແລະ EC ຄັດ​ຄ້ານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ພາ​ສີ​ອາ​ກອນ​ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

EU ຈະກະກຽມການໂຕ້ຕອບຕໍ່ລະດັບພາສີໃໝ່ຂອງ ອາເມລິກາ ສຳລັບລົດໂອໂຕ ແລະ ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ລົດໂອໂຕທີ່ນຳເຂົ້າ ໂດຍທ່ານປະທານາທິບໍດີ Trump ຫາກໍ່ປະກາດ.
(ພາບປະກອບ: THX/TTXVN)

ໃນບົດກ່າວປາໄສທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນໃນວັນທີ 27 ມີນາ, ທ່ານ He Yadong ໂຄສົກກະຊວງການຄ້າ ຈີນ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ປັກກິ່ງຈະດຳເນີນການປະຕິບັດບັນດາລະບຽບການຕໍ່ໄປໃນເຫດຮ້ອງຟ້ອງອາເມລິກາຂຶ້ນອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາລະດັບພາສີອາກອນ ເພີ່ມເຕີມ ຂອງອຳນາດການປົກຄອງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຕໍ່ສິນຄ້າຈີນ.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະກຳມະການເອີລົບ (EC) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ EU ຈະກະກຽມການໂຕ້ຕອບຕໍ່ລະດັບພາສີໃໝ່ຂອງ ອາເມລິກາ ສຳລັບລົດໂອໂຕ ແລະ ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ລົດໂອໂຕທີ່ນຳເຂົ້າ ໂດຍທ່ານປະທານາທິບໍດີ Trump ຫາກໍ່ປະກາດ. ທ່ານ Olof Gill ໂຄສົກຂອງ EU ເນັ້ນໜັກວ່າ ເຖິງວ່າຍັງບໍ່ທັນຍົກອອກເວລາຢ່າງລະອຽດໃຫ້ແກ່ປະຕິກິລິຍາໂຕ້ຕອບຂອງ EU ແຕ່ແນ່ນອນວ່າບັນດາມາດຕະການນີ້ຈະໄດ້ຍົກອອກມາຢ່າງທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊັ່ງຊາຢ່າງລະອຽດເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ຜົນກະທົບທີ່ EU ປາດຖະໜາ.

ຢູ່ເອີລົບ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການເງິນຝລັ່ງ Eric Lombard ຖືນະໂຍບາຍພາສີອາກອນຂອງ ອາເມລິກາ ແມ່ນການຜັນແປທີ່ບໍດີທີ່ສຸດ. ທ່ານສະເໜີສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ຍົກລະດັບພາສີສຳລັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກ ອາເມລິກາ ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດຂອງຕົນ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານນາງ Rachel Reeves ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນອັງກິດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ປະເທດນີ້ບໍ່ຢາກມີບໍ່ວ່າການກະທຳໃດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານການຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ. ທ່ານນາງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ສົງຄາມການຄ້າບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ບໍ່ວ່າຝ່າຍໃດ, ພ້ອມທັງກ່າວເຕືອນການເພີ່ມທະວີພາສີອາກອນຈະກໍ່ຜົນກະທົບຢ່າງຫຍໍ້ທໍ້ເຖິງທັງອັງກິດ ເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງອາເມລິກາ ອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

Bloomberg: ຫວຽດນາມ ມີລະດັບເຕີບໂຕດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີ່ລື່ນກາຍຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

Bloomberg: ຫວຽດນາມ ມີລະດັບເຕີບໂຕດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີ່ລື່ນກາຍຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

Bloomberg ໄດ້ຄັດສະເໜີຂໍ້ມູນຕົວເລກໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ລະດັບເຕີບໂຕດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ຫວຽນາມ ລື່ນກາຍຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ.
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