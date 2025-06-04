ຂ່າວສານ ຈີນ ປະຕິບັດ “ວີຊາ ອາຊຽນ” ສຳລັບ 11 ປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 04/06/2025 ຈີນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ຈະປະຕິບັດ “ວີຊາ ອາຊຽນ” ສຳລັບ 10 ປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ Timor Leste. ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນ, ທ່ານໂຄສົກ ຫຼີນຈຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບົນພື້ນຖານຍົກເວັ້ນວີຊາສົມບູນສຳລັບ ສິງກະໂປ, ໄທ, ມາເລເຊຍ ແລະ ອອກ “ວີຊາ ລ້ານຊ້າງ - ແມ່ນ້ຳຂອງ” ໃຫ້ບັນດາປະເທດແມ່ນ້ຳຂອງ. ທ່ານໂຄສົກ ຫຼີນຈຽນ (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ)ວັນທີ 03 ມິຖຸນາ, ຈີນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ຈະປະຕິບັດ “ວີຊາ ອາຊຽນ” ສຳລັບ 10 ປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ Timor Leste. ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນ, ທ່ານໂຄສົກ ຫຼີນຈຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບົນພື້ນຖານຍົກເວັ້ນວີຊາສົມບູນສຳລັບ ສິງກະໂປ, ໄທ, ມາເລເຊຍ ແລະ ອອກ “ວີຊາ ລ້ານຊ້າງ - ແມ່ນ້ຳຂອງ” ໃຫ້ບັນດາປະເທດແມ່ນ້ຳຂອງ, ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກກວ່າ ໃນການແລກປ່ຽນບຸກຄະລາກອນຂ້າມຊາຍແດນໃນພາກພື້ນ, ຈີນ ຈະປະຕິບັດ “ວີຊາ ອາຊຽນ” ສຳລັບ 10 ປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ Timor Leste - ເຊິ່ງເປັນປະເທດສັງເກດການຂອງ ອາຊຽນ. ດ້ວຍນະໂຍບາຍໃໝ່ນີ້, ຈີນ ຈະອອກວີຊາເຂົ້າເມືອງຫຼາຍຄັ້ງ ທີ່ມີກຳນົດເວລາ 5 ປີ ດ້ວຍເວລາພັກເຊົ່າຫຼາຍສຸດແມ່ນ 180 ວັນ ສຳລັບບັນດາບຸກຄະລາກອນຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ ຜົວ/ເມຍ, ລູກເຕົ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ ຕອບສະໜອງບັນດາຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການມາຈາກ 11 ປະເທດດັ່ງກ່າວ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)