Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຈີນ ປະ​ຕ​ິ​ບັດ “ວີ​ຊາ ອາ​ຊຽນ” ສຳ​ລັບ 11 ປະ​ເທດ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

ຈີນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ຈະປະຕິບັດ “ວີຊາ ອາຊຽນ” ສຳລັບ 10 ປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ Timor Leste. ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນ, ທ່ານໂຄສົກ ຫຼີນຈຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບົນພື້ນຖານຍົກເວັ້ນວີຊາສົມບູນສຳລັບ ສິງກະໂປ, ໄທ, ມາເລເຊຍ ແລະ ອອກ “ວີຊາ ລ້ານຊ້າງ - ແມ່ນ້ຳຂອງ” ໃຫ້ບັນດາປະເທດແມ່ນ້ຳຂອງ.
ທ່ານໂຄສົກ ຫຼີນຈຽນ (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ)
ວັນທີ 03 ມິຖຸນາ, ຈີນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ຈະປະຕິບັດ “ວີຊາ ອາຊຽນ” ສຳລັບ 10 ປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ Timor Leste. ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນ, ທ່ານໂຄສົກ ຫຼີນຈຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບົນພື້ນຖານຍົກເວັ້ນວີຊາສົມບູນສຳລັບ ສິງກະໂປ, ໄທ, ມາເລເຊຍ ແລະ ອອກ “ວີຊາ ລ້ານຊ້າງ - ແມ່ນ້ຳຂອງ” ໃຫ້ບັນດາປະເທດແມ່ນ້ຳຂອງ, ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກກວ່າ ໃນການແລກປ່ຽນບຸກຄະລາກອນຂ້າມຊາຍແດນໃນພາກພື້ນ, ຈີນ ຈະປະຕິບັດ “ວີຊາ ອາຊຽນ” ສຳລັບ 10 ປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ Timor Leste - ເຊິ່ງເປັນປະເທດສັງເກດການຂອງ ອາຊຽນ. ດ້ວຍນະໂຍບາຍໃໝ່ນີ້, ຈີນ ຈະອອກວີຊາເຂົ້າເມືອງຫຼາຍຄັ້ງ ທີ່ມີກຳນົດເວລາ 5 ປີ ດ້ວຍເວລາພັກເຊົ່າຫຼາຍສຸດແມ່ນ 180 ວັນ ສຳລັບບັນດາບຸກຄະລາກອນຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ ຜົວ/ເມຍ, ລູກເຕົ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ ຕອບສະໜອງບັນດາຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການມາຈາກ 11 ປະເທດດັ່ງກ່າວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ທ່ານ ເຈິ່ນເກີມຕູ ສະເໜີໃຫ້ 2 ອົງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສອງປະເທດ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສາຍພົວພັນອັນດີງາມ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຢ່າງມີໄຊ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top