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ຂ່າວສານ

ຈີນ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຍີ່​ປຸ່ນ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ໂລກ​ຂາດ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ

ວັນທີ 25 ທັນວາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີຊຽງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ Iwaya Takeshi. ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສອງຝ່າຍເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືເມື່ອການພັດທະນາທົ່ວໂລກຂາດສະຖຽນລະພາບ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີສອງ ກົນໄກປຶກສາຫາລືລະດັບສູງກ່ຽວກັບການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຈີນ - ຍີ່ປຸ່ນ (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ Iwaya Takeshi ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີຊຽງ ຖືວ່າປັດຈຸບັນ ການພົວພັນຈີນ - ຍີ່ປຸ່ນ ພວມຢູ່ໃນໄລຍະປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກແຫຼ່ງສຳຄັນ.  ປັກກິ່ງ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບ ໂຕກຽວເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ, ປອດໃສ ແລະ ບັນລຸໝາກຜົນໃໝ່ຫຼາຍຢ່າງໃນການຮ່ວມມືຢ່າງແທ້ຈິງ.

ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂຕກຽວ ເບິ່ງຄືນປະຫວັດສາດຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ມຸ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນຢ່າງສ້າງສັນ, ປົກປ້ອງສະພາບການພົວພັນສອງຝ່າຍ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີຊຽງກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ສອງຝ່າຍຕ້ອງເປີດກວ້າງການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດເພື່ອນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ໃນສະພາບການຂາດສະຖຽນລະພາບ ແລະ ບໍ່ແນ່ນອນໃນການພັດທະນາທົ່ວໂລກທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນຄືແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຫວາງອີ ໄດ້ເຈລະຈາກັບຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງ ຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານIwaya Takeshi. ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດ ກໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ກົນໄກປຶກສາຫາລືລະດັບສູງກ່ຽວກັບການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ແລະ ວັດທະນະທຳສອງປະເທດ. ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ສອງຝ່າຍບັນລຸໄດ້10 ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມທີ່ສຳຄັນ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ການພົບປະແລກປ່ຽນໃນຫຼາຍຂົງເຂດຄື: ການສຶກສາ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ກິລາ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງ​ຮູບ​ແບບ​ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ມະ​ນຸດ​ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ

ສ້າງ​ຮູບ​ແບບ​ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ມະ​ນຸດ​ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ຄະນະພັກນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດຂັ້ນນະຄອນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສ້າງຮູບແບບສັງຄົມນິຍົມ ຕິດພັນກັບມະນຸດສັງຄົມນິຍົມ ຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

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