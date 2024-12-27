ຂ່າວສານ
ຈີນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍີ່ປຸ່ນຮ່ວມມືກັນໃນສະພາບການໂລກຂາດສະຖຽນລະພາບ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ Iwaya Takeshi ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີຊຽງ ຖືວ່າປັດຈຸບັນ ການພົວພັນຈີນ - ຍີ່ປຸ່ນ ພວມຢູ່ໃນໄລຍະປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກແຫຼ່ງສຳຄັນ. ປັກກິ່ງ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບ ໂຕກຽວເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ, ປອດໃສ ແລະ ບັນລຸໝາກຜົນໃໝ່ຫຼາຍຢ່າງໃນການຮ່ວມມືຢ່າງແທ້ຈິງ.
ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂຕກຽວ ເບິ່ງຄືນປະຫວັດສາດຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ມຸ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນຢ່າງສ້າງສັນ, ປົກປ້ອງສະພາບການພົວພັນສອງຝ່າຍ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີຊຽງກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ສອງຝ່າຍຕ້ອງເປີດກວ້າງການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດເພື່ອນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ໃນສະພາບການຂາດສະຖຽນລະພາບ ແລະ ບໍ່ແນ່ນອນໃນການພັດທະນາທົ່ວໂລກທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນຄືແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຫວາງອີ ໄດ້ເຈລະຈາກັບຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງ ຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານIwaya Takeshi. ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດ ກໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ກົນໄກປຶກສາຫາລືລະດັບສູງກ່ຽວກັບການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ແລະ ວັດທະນະທຳສອງປະເທດ. ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ສອງຝ່າຍບັນລຸໄດ້10 ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມທີ່ສຳຄັນ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ການພົບປະແລກປ່ຽນໃນຫຼາຍຂົງເຂດຄື: ການສຶກສາ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ກິລາ…