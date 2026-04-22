ຂ່າວສານ
ຈີນຢາກສ້າງແຜນການຍົກລະດັບແລວເສດຖະກິດກັບ ລາວ
ຖະແຫຼງການຂອງ ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວາງອີ ໄດ້ຍົກອອກມາໃນການພົບປະກັບ ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການ, ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ເຊິ່ງພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ຈີນ. ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີບັນດາກົນໄກສົນທະນາລະຫວ່າງລັດຖະບານ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ຈີນ - ລາວ, ພ້ອມກັນສ້າງແຜນການຍົກລະດັບຂອງແລວເສດຖະກິດ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາການເຊື່ອມຕໍ່ພາກພື້ນເພື່ອບັນລຸໄດ້ຫຼາຍໝາກຜົນທີ່ແທດຈິງກວ່າ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ເມສາ, ທ່ານ ສີຈີ້ນຜິງ ປະທານປະເທດ ຈີນ ກໍໄດ້ມີການພົບປະກັບ ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ.