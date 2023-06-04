ຂ່າວສານ
ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຮັບບາດເຈັບໃນເຫດອຸປະຕິເຫດລົດໄຟຢູ່ ອິນເດຍ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ
ວັນທີ 3 ມິຖຸນາ, ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ອິນເດຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຮັບບາດເຈັບໃນເຫດອຸປະຕິເຫດລົດໄຟໂດຍສານຕຳກັນຢູ່ລັດ Odisha ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາ 19 ໂມງ ຂອງວັນທີ 2 ມິຖຸນາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 233 ຄົນ ແລະ 900 ຄົນຮັບບາດເຈັບ, ເປັນອຸປະຕິເຫດລົດໄຟມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນກວ່າ 1 ທົດສະວັດຜ່ານມາຢູ່ປະເທດນີ້. ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໃນເຫດອຸປະຕິເຫດດັ່ງກ່າວ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ມີລົດສຸກເສີນ 200 ກວ່າຄັນ ແລະ ທ່ານໝໍ 180 ທ່ານ ໄດ້ຈັດສົ່ງໄປຍັງສະຖານທີ່ເກີດເຫດ ຢູ່ເມືອງ Balasore ຂອງ ລັດ Odisha. ຜູ້ວ່າການລັດ Odisha, ທ່ານ Naveen Patnaik ຖະແຫຼງວ່າ ວັນທີ 3 ມິຖຸນາ ແມ່ນວັນໄຫວ້ອາໄລຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໃນເຫດອຸປະຕິເຫດທີ່ຮ້າຍແຮງດັ່ງກ່າວ.
ປັດຈຸບັນ, ມີບັ້ນເຄື່ອນໄຫວຊອກຫາ ແລະ ກູ້ໄພກູ້ຊີບຂະໜາດໃຫຍ່ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພະນັກງານດັບເພີງ, ຕຳຫຼວດນັບຮ້ອຍຄົນ ພວມໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍ. ກຳລັງຮັບມືກັບໄພພິບັດແຫ່ງຊາດກໍມີໜ້າຢູ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ. ໂຮງໝໍທຸກໆແຫ່ງຢູ່ເມືອງ Balasore ລ້ວນແຕ່ຢູ່ໃນສະພາວະສຸກເສີນສູງ.