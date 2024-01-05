ຂ່າວສານ
ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໃນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ ຂຶ້ນເຖິງ 73 ຄົນແລ້ວ
ຕາມສະຖານີວິທະຍຸ NHK ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ, ໄລ່ຮອດຕອນຄ່ຳວັນທີ 3 ມັງກອນ, ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດພາຍຫຼັງເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຕ່າງໆທີ່ມີລະດັບຄວາມແຮງສູງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 01 ມັງກອນ ຢູ່ແຂວງ Ishikawa ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 73 ຄົນແລ້ວ. ປັດຈຸບັນ, ອຳນາດການປົກຄອງບັນດານະຄອນ Wajima ແລະ Suzu ພ້ອມກັບເທດສະບານ Noto ພວມສືບຕໍ່ປະເມີນຜົນເສຍຫາຍ, ໃນຂະນະມີເຮືອນຫຼາຍຫຼັງຖືກພັງທະລາຍໃນເຫດໄພພິບັດດັ່ງກ່າວ. ທ່ານ Masuhiro Izumiya ເຈົ້າຄອງນະຄອນ Suzu ເຊິ່ງເປັນບ່ອນໃກ້ກັບຈຸດໃຈກາງຂອງເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ ໄດ້ເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ເຮັດໃຫ້ 90% ເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງໃນນະຄອນຖືກມ້າງທຳລາຍຢ່າງສິ້ນເຊີງ ຫຼື ສ່ວນໜຶ່ງ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວດຳເນີນໃນວັນທີ 03 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Fumio Kishida ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະບານ ໄດ້ຕົກລົງຈັດສົ່ງກຳລັງປ້ອງກັນຕົວເພີ່ມເຕີມໄປຍັງເຂດເກີດເຫດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບກໍມີຄວາມວິຕົກກັງວົນວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຖືກບາດເຈັບໃນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວນີ້ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ໂດຍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງອຸປະຕິເຫດເຮືອບິນຕຳກັນເກີດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ມັງກອນ ຢູ່ ສະໜາມບິນ Haneda ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນນັ້ນ, ມີຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ຈຸບິນ 379 ຄົນ ໃນເຮືອບິນ Airbus ໝາຍເລກ A350 ຂອງ JAL ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້າຍໄປຍັງບ່ອນປອດໄພແລ້ວ, ບໍ່ມີຜູ້ໃດຖືກບາດເຈັບສາຫັດ ຫຼື ອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດອິນຊີ ພາຍຫຼັງທີ່ໄຟໄໝ້ເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີສະມາຊິກ 5 ຄົນເສຍຊີວິດ ໃນຈຳນວນສະມາຊິກຈຸບິນທັງໝົດ 6 ຄົນ ຂອງກຳລັງປ້ອງກັນແຄມຝັ່ງທະເລ ຍີ່ປຸ່ນ .