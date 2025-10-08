Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຈຳ​ນວນແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ເອີ​ຣົບ ເດີນ​ທາງມາ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ລະ​ດັບ​ສິ​ຖິ​ຕິ

ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວ ເອີຣົບ ມາຫວຽດນາມໃນສາມໄຕມາດຕົ້ນປີ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະໂດດຂັ້ນດ້ວຍກວ່າ 1,9 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 35% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ.
ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນກວ່າ 15,4 ລ້ານເທື່ອຄົນໃນ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2025 (ພາບ: VOV)
ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນກວ່າ 15,4 ລ້ານເທື່ອຄົນໃນ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2025, ເພີ່ມຂຶ້ນ 21,5% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກ່ອນ. ດ້ວຍນະໂຍບາຍວີຊາ (visa) ອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ບັນດາລາຍການໂຄສະນາ, ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ ພ້ອມກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນບຸນໃຫຍ່ຂອງປະເທດຊາດ ໄດ້ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາ ຫວຽດນາມ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈນັ້ນແມ່ນ, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວ ເອີຣົບ ມາຫວຽດນາມໃນສາມໄຕມາດຕົ້ນປີ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະໂດດຂັ້ນດ້ວຍກວ່າ 1,9 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 35% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ລະດັບເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ ຢູ່ບັນດາຕະຫຼາດຫຼັກຄື ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 245%, ໂປໂລຍ 55%, ໂຮນລັງ 35%, ຝລັ່ງ 32,3%, ອັງກິດ ກວ່າ 29%, ເຢຍລະມັນ ເກືອບ 24%... ບັນດາຕະຫຼາດເຕີບໂຕຢ່າງແຮງນັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກຸ່ມປະເທດໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນວີຊາ ນັບແຕ່ວັນທີ 15 ສິງຫາ, ລວມມີ: ແບນຊິກ, ບຸນກາຣີ, ກຣົວຊີ, ສ.ເຊັກໂກ, ຮຸງກາຣີ, ໂຮນລັງ, ໂປໂລຍ, ສະວິດ… ດ້ວຍກຳນົດເວລາ 45 ວັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດ ເອີຣົບຕາເວັນຕົກ ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນວີຊາໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ ກໍສືບຕໍ່ຮັກສາທ່າເຕີບໂຕ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ທາງ​ພາກ​ເໜືອ ຫວຽດ​ນາມ ຮີບ​ເຮັ່ງ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ຝົນ​ຕົກ, ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ພາຍຫຼັງ​ພາ​ຍຸ ແມດ​ມໍ

ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ທາງ​ພາກ​ເໜືອ ຫວຽດ​ນາມ ຮີບ​ເຮັ່ງ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ຝົນ​ຕົກ, ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ພາຍຫຼັງ​ພາ​ຍຸ ແມດ​ມໍ

ນັບແຕ່ຕອນກາງຄືນວັນທີ 6 ຕຸລາ ຮອດວັນທີ 7 ຕຸລາ, ຍ້ອນຖືກຜົນກະທົບພາຍຫຼັງພາຍຸ ແມດມໍ, ໃນບໍລິເວນບັນດາແຂວງທາງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເກີດມີຝົກຕົກໜັກໃນວົງກວ້າງ. ໃນນັ້ນ, ແຂວງ ຖ໊າຍງວຽນ ແລະ ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນສອງທ້ອງຖິ່ນເກີດຝົກຕົກໜັກເປັນພິເສດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top