ຂ່າວສານ ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວ ເອີຣົບ ເດີນທາງມາ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຂຶ້ນລະດັບສິຖິຕິ 08/10/2025 ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວ ເອີຣົບ ມາຫວຽດນາມໃນສາມໄຕມາດຕົ້ນປີ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະໂດດຂັ້ນດ້ວຍກວ່າ 1,9 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 35% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນກວ່າ 15,4 ລ້ານເທື່ອຄົນໃນ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2025 (ພາບ: VOV)ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນກວ່າ 15,4 ລ້ານເທື່ອຄົນໃນ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2025, ເພີ່ມຂຶ້ນ 21,5% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກ່ອນ. ດ້ວຍນະໂຍບາຍວີຊາ (visa) ອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ບັນດາລາຍການໂຄສະນາ, ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ ພ້ອມກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນບຸນໃຫຍ່ຂອງປະເທດຊາດ ໄດ້ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາ ຫວຽດນາມ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈນັ້ນແມ່ນ, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວ ເອີຣົບ ມາຫວຽດນາມໃນສາມໄຕມາດຕົ້ນປີ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະໂດດຂັ້ນດ້ວຍກວ່າ 1,9 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 35% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ລະດັບເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ ຢູ່ບັນດາຕະຫຼາດຫຼັກຄື ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 245%, ໂປໂລຍ 55%, ໂຮນລັງ 35%, ຝລັ່ງ 32,3%, ອັງກິດ ກວ່າ 29%, ເຢຍລະມັນ ເກືອບ 24%... ບັນດາຕະຫຼາດເຕີບໂຕຢ່າງແຮງນັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກຸ່ມປະເທດໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນວີຊາ ນັບແຕ່ວັນທີ 15 ສິງຫາ, ລວມມີ: ແບນຊິກ, ບຸນກາຣີ, ກຣົວຊີ, ສ.ເຊັກໂກ, ຮຸງກາຣີ, ໂຮນລັງ, ໂປໂລຍ, ສະວິດ… ດ້ວຍກຳນົດເວລາ 45 ວັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດ ເອີຣົບຕາເວັນຕົກ ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນວີຊາໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ ກໍສືບຕໍ່ຮັກສາທ່າເຕີບໂຕ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)