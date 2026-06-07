ຂ່າວສານ
ຈາກພື້ນຖານຍຸດທະສາດຮອດອະນາຄົດ ອາຊຽນ ຍືນຍົງ
ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານ ອະນຸທິນ ຊານວິຣະກຸນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ໄປຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 8-9 ມິຖຸນາ, ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສອະນາຄົດ ອາຊຽນ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານ ເລມິນຮຶງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ, ເມື່ອຕອບຍສຳພາດນັກຂ່າວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ ຟ້າມຫວຽດຮຸ່ງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທ ຢືນຢັນວ່າ:
ບໍ່ພຽງແຕ່ໄປຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງນີ້ເທົ່ານັ້ນ, ທ່ານນຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ກໍ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ເວທີປາໄສອະນາຄົດ ອາຊຽນ ອີກດ້ວຍ (AFF), ຊື່ງແມ່ນຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ ຫວຽດນາມ ຍົກອອກມາທີ່ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ ປີ 2023. ທ່ານນຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ເຂົ້າຮ່ວມ AFF ຄັ້ງນີ້ໂດຍກົງ ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຖືເປັນສຳຄັນສູງຂອງ ໄທ ຕໍ່ການພົວພັນສອງຝ່າຍກັບ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືແມ່ນຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງປະເທດຕ່າງໆ, ໃນນັ້ນມີ ຫວຽດນາມ; ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ບັນດາມາດຕະການລວມໃຫ້ແກ່ ອາຊຽນ ຮັງມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນປະຈຸບັນ ກໍ່ຄືສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ນັບມື້ນັບສາມັກຄີກັນ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ.