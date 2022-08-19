ຈາກການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ປີ 1945 ຕະຫຼອດຮອດພາລະກິດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຂອງ ຫວຽດນາມ

ການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ໂດຍປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ດຳເນີນໄປກ່ອນນີ້ 77 ປີ (19 ສິງຫາ 1945) ໄດ້ທັບມ້າງແອກປົກຄອງຂ້າທາດ ຂອງລ່າເມືອງຂຶ້ນ ຝລັ່ງ ໃນກ່ວາ 80 ປີຢູ່ ຫວຽດນາມ, ສ້າງຕັ້ງປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຫວຽດນາມ. ນັ້ນແມ່ນການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນປະຫວັດສາດຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ. ຈາກພື້ນຖານນັ້ນ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດັດດ່ຽວປົກປັກຮັກສາພື້ນຖານເອກະລາດ, ສ້າງສາ, ພັດທະນາປະເທດຊາດເພື່ອໃຫ້ມີທີ່ຕັ້ງບົດບາດໃນເວທີສາກົນຄືທຸກວັນນີ້.
ວັນທີ 19 ສິງຫາ 1945, ບັນດາກຳລັງປະຊາຊົນຢຶດຄອງອຳນາດການປົກຄອງຄືນໃໝ່ (ພາບເອກະສານ: daidoanket.vn)
77 ປີຜ່ານມາ (1945 – 2022) ໄດ້ນຳພາ ຫວຽດນາມ ຈາກປະເທດຖືກກົດຂີ່ຂຸດຮີດ ກາຍເປັນປະເທດເອກະລາດ, ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ການທູດພັດທະນາເທື່ອລະກ້າວ, ມີທີ່ຕັ້ງຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດບົນເວທີສາກົນ ແລະ ພວມສືບຕໍ່ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງໃນໄລຍະພັດທະນາໃໝ່.
ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມສາກົນທີ່ສະດວກ
ພາຍຫຼັງການປະຕິວັດເດືອນ ສິງຫາ 1945, ຈາກຊາຕະກຳແມ່ນຂ້າທາດນັ້ນ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ບືນຕົວຂຶ້ນເປັນເຈົ້າຊາຕະກຳຂອງຕົນ, ເປັນເຈົ້າຊາຕະກຳຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ມີສິດເສລີສິດເປັນເຈົ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ານເສດຖະກິດ, ການທະຫານຍັງອ່ອນນ້ອຍ, ການພົວພັນສາກົນຖືກຈຳກັດຮັດແຄບ. ໃນໄລຍະທີ່ຫຍຸ້ງຍາກນັ້ນ, ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງນຳໜ້າແມ່ນປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ໄດ້ໝູນໃຊ້ການພົວພັນຕ່າງປະເທດຄືດັ່ງອາວຸດທີ່ແຫຼມຄົມເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາການປະຕິວັດ, ປົກປັກຮັກສາອຳນາດການປົກຄອງປະຊາຊົນ, ຮັບໃຊ້ການຕໍ່ສູ້, ສ້າງສາປະເທດຊາດ.
ໂດຍໝູນໃຊ້ບັນດາບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຍາດແຍ່ງ ແລະ ໝູນໃຊ້ກາລະໂອກາດຂອງການປະຕິວັດເດືອນ ສິງຫາ ໃນເງື່ອນໄຂປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ກຳນົດການຫັນເປັນໂລກາພິວັດແມ່ນທ່າອ່ຽງພັດທະນາທີ່ຈຳເປັນຂອງໂລກ, ແມ່ນກາລະໂອກາດທີ່ດີສຸດເພື່ອນຳປະເທດຊາດພັດທະນາຮອບດ້ານຕາມທິດທັນສະໄໝ. ປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປີດກ້ວາງ ແລະ ຍົກລະດັບການພົວພັນທາງການທູດກັບທຸກໆປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ບັນດາປະເທດໃຫຍ່, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນ ແລະ ເພື່ອນມິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ. ຫວຽດນາມ ມີການພົວພັນທາງການທູດກັບ 189 ປະເທດໃນຈຳນວນ 193 ປະເທດເປັນສະມາຊິກຂອງ ສປຊ. ໃນດ້ານຫຼາຍຝ່າຍ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກ່ວາ 70 ອົງການ, ເວທີປາໄສສາກົນສຳຄັນ ຄື: ສປຊ, ອາຊຽນ, APEC, ASEM, WTO…
ສຳລັບການພົວພັນຕ່າງປະເທດຊ່ອງພັກ, ການທູດຂອງລັດ, ການພົວພັນຕ່າງປະເທດປະຊາຊົນ ແລະ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງບັນດາຂະແໜງການ, ຂົງເຂດ, ທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການເປີດກ້ວາງ, ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ກ້າວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ. ໃນນັ້ນ, ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ມີການພົວພັນກັບ 247 ພັກການເມືອງຂອງ 111 ປະເທດ. ສະພາແຫ່ງຊາດມີການພົວພັນກັບສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະສະພາຂອງກ່ວາ 140 ປະເທດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຕັ້ງໜ້າໃນຫຼາຍເວທີປາໄສລັດຖະສະພາສາກົນທີ່ສຳຄັນ. ການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ການເມືອງ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ ແລະ ສະຫລັບຜົນປະໂຫຍດກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມການຕ່າງປະເທດທົ່ວປະເທດ (ເດືອນ ທັນວາ 2021), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຢັ້ງຢືນວ່າ:
“ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມສາກົນທີ່ສະດວກ ແລະ ລະດົມໄດ້ແຫຼ່ງກຳລັງຈາກພາຍນອກເພື່ອຍູ້ແຮງການຫັນປະເທດເປັນອຸດສາຫະກຳ, ທັນສະໄໝ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ຈາກປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີພື້ນຖານເສດຖະກິດດ້ວຍແຜນການລວມສູນ, ຖືກປິດລ້ອມ, ຂວ້ຳບາດ, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດມີພື້ນຖານເສດຖະກິດການຕະຫຼາດກຳນົດທິດສັງຄົມນິຍົມຮ່ວມສຳພັນເສດຖະກິດເລິກເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງ. ກ່ອນນີ້ 30 ປີ, ຫວຽດນາມ ມີການພົວພັນເສດຖະກິດ - ການຄ້າກັບເກືອບ 30 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນໃນໂລກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມາຮອດປະຈຸບັນ, ແມ່ນ 230 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ. ຍອດວົງເງິນການນ້ຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກທົບປະມານ 120 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ຊຸມປີຕົ້ນຂອງໄລຍະການປ່ຽນແປງໃໝ່. ຫວຽດນາມ ດຶງດູດເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ກ່ວາ 400 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ.”
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ (ພາບ:TTXVN)
ປະກອບສ່ວນຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມືພັດທະນາ
ຈາກປະເທດໜຶ່ງທີ່ຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດ, ເປັນຂ້າທາດນັ້ນ, ພາຍຫຼັງ 77 ປີ, ທີ່ຕັ້ງບົດບາດ ແລະ ອິດທິພົນຊື່ສຽງສາກົນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ຢູ່ໃນໂລກນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນ, ປະກອບສ່ວນຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີນ້ຳໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງເຂົ້າໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມືພັດທະນາ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າໃນໂລກຢ່າງໝັ້ນຄົງ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສາກົນໃຫຍ່ຫຼາຍຄັ້ງສຳເລັດຜົນ ແລະ ປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບສາກົນທີ່ສຳຄັນດ້ວຍຖານະເປັນຄະນະກຳມະການບໍ່ປະຈຳການຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ, ປະທານໝູນວຽນອາຊຽນ, ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ASEM, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ APEC, ເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກກ່ຽວກັບ ອາຊຽນ… ໄດ້ສຳເລັດ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງພະນັກງານ, ນັກຮົບນັບຮ້ອຍເທື່ອຄົນເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຂອງ ສປຊ ຢູ່ ອາບຟຣີກາ. ໃນຫຼາຍບັນຫາສາກົນສຳຄັນ, ສຽງເວົ້າ, ຂໍໍ້ລິເລີ່ມຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຂອງປະຊາຄົມສາກົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ທີ່ຕັ້ງບົດບາດ ແລະ ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນບົນເວທີສາກົນ. ສາດສະດາຈານ, ປອ ວິທະຍາສາດ ຫວູມິງຢາງ, ຖືວ່າ:
“ບໍ່ມີຊົນຊາດໃດໃນໂລກຖືກປົກຄອງ, ຖືກເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນຂອງຕົນຜ່ານການເວລາ, ແຕ່ຍັງບໍ່ມີເວລາໃດທີ່ໄດ້ປະລະເປົ້າໝາຍຂອງຕົນຄືຊົນຊາດ ຫວຽດນາມ. ໂດຍຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ, ຫວຽດນາມ ຍັງຜ່ານຜ່າໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ ແລະ ປະຈຸບັນໄດ້ກາຍເປັນປະເທດມີອິດທິພົນຊື່ສຽງໃນເວທີສາກົນ. ສຳລັບບັນດາປັດໄຈນັ້ນ, ເມື່ອເວົ້າເຖິງອະນາຄົດຂອງຊາດ ແມ່ນເວົ້າເຖິງແງ່ຫວັງທີ່ແຈ້ງໃສກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄວາມຄາດຫວັງເທົ່ານັ້ນ ຫາກໄດ້ຢູ່ໃນກຳມືຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ”
ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນາໆປະການໃນໄລຍະຕົ້ນເພື່ອຍາດເອົາອຳນາດການປົກຄອງຂອງ 77 ປີກ່ອນ, ປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ມຸ່ງໄປເຖິງຈຸດໝາຍວັດທະນາຖາວອນໃນປີ 2045. ແລະ ບັນດາຄຸນຄ່າຂອງການປະຕິວັດເດືອນສິງຫານັ້ນ ແມ່ນກຳລັງໜູນ, ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ກ້າວເດີນໃນເສັ້ນທາງທີ່ໄດ້ເລືອກ./.