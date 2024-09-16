ຂ່າວສານ
ຈັດວັນບຸນໄຫວ້ພະຈັນໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ຢູູ່ວັນບຸນ, ນ້ອງໆເຍົາວະຊົນໄດ້ຮັບຊົມການສະແດງຟ້ອນສິງໂຕ ແລະ ບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະ ກ່ຽວກັບ “ວັນບຸນໄຫວ້ພະຈັນ ເຊິ່ງມີການເຊື່ອມຈອດທາງໄກກັບເຍົາວະຊົນບັນດາແຂວງຄື: ຫ໋າຍຝ່ອງ, ເລິມດົ່ງ, ບິ່ງເຢືອງ, ຕຽນຢາງ ແລະ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ມອບຂອງຂວັນ 1.700 ພູດລວມມີທຶນການສຶກສາ, ລົດຖີບ ແລະ ຂອງຂວັນວັນບຸນໄຫວ້ພະຈັນໃຫ້ແກ່ພວກນ້ອງໆທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນບໍລິເວນແຂວງ ດັກລັກ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ລາຍການ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ ປາດຖະໜາຢາກບັນດາພວກນ້ອງໆສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມໃນການຮ່ຳຮຽນ, ຝືກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ ແລະ ບື່ນຕົວຂຶ້ນໃນການດຳລົງຊີວິດ; ສາມັກຄີກັນ, ແບ່ງປັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອພວກນ້ອງນ້ອຍທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ພິເສດແມ່ນພວກນ້ອງທີ່ຖືກຜົນຕາມມາຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກພາຍຸ Yagi, ນ້ຳຖ້ວມ…
ໃນຂະນະນັ້ນ, ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ກັນຍາ, ມີນ້ອງນ້ອຍ 500 ຄົນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ເດັກກຳພ້າຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ - 19 ຢູ່ນະຄອນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການຕ້ອນຮັບວັນບຸນໄຫວ້ພະຈັນ ຄັ້ງທີ 18 ໂດຍ Saigontourist Group ແລະ ໜັງສືພິມ ແທັງນຽນ ຈັດຂຶ້ນ.