ຂ່າວສານ
ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຄົບຮອບ 134 ປີ ຂຶ້ນຢູ່ ກູບາ, ລາວ, ລັດເຊຍ, ເຢຍລະມັນ
ຢູ່ ກູບາ, ສະຖາບັນ ກູບາ ມິດຕະພາບກັບບັນດາຊົນຊາດ (ICAP) ແລະ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກູບາ ໄດ້ຈັດພິທີວາງພວງມາລາ ຢູ່ສວນສາທາລະນະ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ La Habana. ທີ່ພິທີ, ທ່ານ Ruvislei Gonazalez Saez ຮອງປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ກູບາ - ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ແນວຄິດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ໜຶ່ງໃນບັນດາການນຳຜູ້ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງສະຕະວັດທີ 20, ຍັງຝັງເລິກຢູ່ໃນຈິດສຳນຶກຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ 100 ລ້ານຄົນ ແລະ ນັກປະຕິວັດທຸກຄົນໃນໂລກ. ທ່ານ Gonazalez Saez ກໍຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຜູ້ມີວິໄສທັດອັນກວ້າງໄກ, ນັກປະຕິວັດຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ ທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ຢ່າງບໍ່ຮູ້ອິດບໍ່ຮູ້ເມື່ອຍເພື່ອພາລະກິດອັນດີງາມທີ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ມວນມະນຸດ.
ຢູ່ລາວ, ໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຢູ ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ກໍຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ເຊັ່ນດຽວກັນ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ຈັດຫຼາຍກິດຈະກຳແຂ່ງຂັນ ເພື່ອໃຫ້ພວກນ້ອງນັກຮຽນມີໂອກາດຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບຊີວະປະຫວັດ ແລະ ໄລຍະເຄື່ອນໄຫວປະຕິວັດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລັດເຊຍ ແລະ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເຢຍລະມັນ ກໍໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເກີດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ເຊັ່ນດຽວກັນ.