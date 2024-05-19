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ຂ່າວສານ

ຈັດ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ຄ້າຍ​ວັນ​ເກີດ​ຂອງ​ປະ​ທານ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຄົບ​ຮອບ 134 ປີ ຂຶ້ນ​ຢູ່ ກູ​ບາ, ລາວ, ລັດ​ເຊຍ, ເຢຍ​ລະ​ມັນ

ວັນທີ 17 ພຶດສະພາ, ຢູ່ ກູບາ, ລາວ, ລັດເຊຍ ແລະ ເຢຍລະມັນ ມີຫຼາຍກິດຈະກຳຖືກຈັດຂຶ້ນ ແນໃສ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຄົບຮອບ 134 ປີ (19/05/1890 – 19/05/2024).
ຫຼາຍກິດຈະກຳແຂ່ງຂັນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຢູ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ

ຢູ່ ກູບາ, ສະຖາບັນ ກູບາ ມິດຕະພາບກັບບັນດາຊົນຊາດ (ICAP) ແລະ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກູບາ ໄດ້ຈັດພິທີວາງພວງມາລາ ຢູ່ສວນສາທາລະນະ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ La Habana. ທີ່ພິທີ, ທ່ານ Ruvislei Gonazalez Saez ຮອງປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ກູບາ - ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ແນວຄິດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ໜຶ່ງໃນບັນດາການນຳຜູ້ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງສະຕະວັດທີ 20, ຍັງຝັງເລິກຢູ່ໃນຈິດສຳນຶກຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ 100 ລ້ານຄົນ ແລະ ນັກປະຕິວັດທຸກຄົນໃນໂລກ. ທ່ານ Gonazalez Saez ກໍຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຜູ້ມີວິໄສທັດອັນກວ້າງໄກ, ນັກປະຕິວັດຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ ທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ຢ່າງບໍ່ຮູ້ອິດບໍ່ຮູ້ເມື່ອຍເພື່ອພາລະກິດອັນດີງາມທີ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ມວນມະນຸດ.

ຢູ່ລາວ, ໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຢູ ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ກໍຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ເຊັ່ນດຽວກັນ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ຈັດຫຼາຍກິດຈະກຳແຂ່ງຂັນ ເພື່ອໃຫ້ພວກນ້ອງນັກຮຽນມີໂອກາດຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບຊີວະປະຫວັດ ແລະ ໄລຍະເຄື່ອນໄຫວປະຕິວັດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ.

        ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລັດເຊຍ ແລະ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເຢຍລະມັນ ກໍໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເກີດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ເຊັ່ນດຽວກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຝ​ລັ່ງ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ພ​ະ​ລັງ​ງານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຝ​ລັ່ງ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ພ​ະ​ລັງ​ງານ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Marie – Helene Loison, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການພັດທະນາ ຝລັ່ງ (AFD).
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