Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຈັດກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປີ​ໃໝ່​ ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ

ງານຕະຫຼາດນັດລະດູບານໃໝ່ປີ 2025 ມີທັງໝົດ 6 ຮ້ານ. ຄົນເຈັບແຕ່ລະຄົນທີ່ພວມປິ່ນປົ່ວຢູ່ໂຮງໝໍໄດ້ຮັບບັດຊື້ເຄື່ອງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ 1 ບັດ.
ຄະນະຈັດຕັ້ງມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ເດັກຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ເມືອງ ບິ່ງຖຸຍ, ນະຄອນ ເກີ່ນເທີ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ມັງກອນ, ຢູ່ແຂວງ ຕວຽນກວາງ, ໂຮງໝໍຫຼາຍຂະແໜງແຂວງ ຕວຽນກວາງ ໄດ້ຈັດງານຕະຫຼາດລະດູບານໃໝ່ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ງານຕະຫຼາດລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງຄວາມຜູກພັນ, ບຸນປີໃໝ່ແຫ່ງຄວາມຮັກແພງ ໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບ” ຊຶ່ງໄດ້ດຶງດູດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ລວມມີຄົນເຈັບ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງກວ່າ 1.000 ຄົນ. ງານຕະຫຼາດນັດລະດູບານໃໝ່ປີ 2025 ມີທັງໝົດ 6 ຮ້ານ. ຄົນເຈັບແຕ່ລະຄົນທີ່ພວມປິ່ນປົ່ວຢູ່ໂຮງໝໍໄດ້ຮັບບັດຊື້ເຄື່ອງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ 1 ບັດ.

ກໍໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ມັງກອນ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມນະຄອນ ເກິ່ນເທີ ກໍ່ໄດ້ຈັດລາຍການ “ຮອຍຍິ້ມລະດູບານໃໝ່” ເພື່ອແນໃສ່ເບິ່ງແຍງດູແລໃຫ້ແກ່ລູກຫຼານ, ນ້ອງຊາວໜຸ່ມກຳມະກອນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນບໍລິເວນ. ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ມອບຂອງຂວັນຈຳນວນ 300 ພູດໃຫ້ແກ່ພວກນ້ອງ.

ຢູ່ເມືອງ ທວ້າຍເຊີນ, ແຂວງ ອານຢາງ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ມັງກອນ, ສະຫະພັນແຮງງານແຂວງ ອານຢາງ ໄດ້ຈັດລາຍການ “ບຸນປີໃໝ່ແຫ່ງການເຕົ້າໂຮມ - ຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ພັກ” ເບິ່ງແດງດູແລໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກກຳມະບານ, ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເຊິ່ງພວມເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນ TBS ອານຢາງ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີມະເສັງ 2025.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລັດ​ເຊຍ Mikhail Mishustin

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລັດ​ເຊຍ Mikhail Mishustin

ການນຳສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳ, ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ພິເສດແມ່ນລະຫວ່າງໄວໜຸ່ມສອງປະເທດເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມຮູ້.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top