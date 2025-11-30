ຂ່າວສານ
ງານໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິງ ຕອບສະໜອງວັນທົ່ວໂລກປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກ AIDS: ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນກັບເປົ້າໝາຍຢຸດຕິໂລກ AIDS ໃນປີ 2030
ວັນທີ 29 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຈັດພິທີໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິງລະດັບຊາດ ຕອບສະໜອງວັນຄົບຮອບ 35 ປີ ແຫ່ງວັນຕ້ານໂລກ HIV/AIDS ແລະ ວັນທົ່ວໂລກປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກ AIDS (1 ທັນວາ) ປີ 2025. ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ສາມັກຄີແມ່ນກຳລັງແຮງ - ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຢຸດຕິໂລກ AIDS” ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການກ່ຽວກັບໂລກ HIV/AIDS ຢ່າງຍຸຕິທຳ ແລະ ບໍ່ຈຳແນກການປະພຶດ.
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິງ, ທ່ານ ສຈ.ປອ. ເຈິ່ນວັນຖວນ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ດ້ວຍຄາດຫວັງຍູ້ໂລກ HIV/AIDS ໃຫ້ຖອຍໄປ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງແຮງ, ຄົບຊຸດ ແລະ ເປີດກວ້າງການເຄື່ອນໄຫວຕາມທິດເຂົ້າເຖິງຢ່າງຮອບດດ້ານ, ສະໜອງຄົບຖ້ວນບັນດາການບໍລິການຈາກການປ້ອງກັນ, ການວິເຄາະເລືອດ ຕະຫຼອດການປິ່ນປົວ HIV/AIDS.
ສ່ວນທ່ານ Raman Hailevich, ຜູ້ອຳນວຍການອົງການ ປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກ AIDS ຂອງ ສປຊ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍົກອອກບັນດາຜົນງານພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານ, ຍູ້ໂລກ AIDS ໃຫ້ຖອຍໄປ. ຄາດວ່າ ໃນໄລຍະ 2004 – 2024, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນກວ່າ 1,2 ລ້ານຄົນ ບໍ່ຖືກຕິດໂລກ HIV ແລະ ເກືອບ 320.000 ຄົນ ບໍ່ຖືກເສຍຊີວິດຍ້ອນໂລກ AIDS.