ຂ່າວສານ

ງານ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ມິດ​ຕິງ ຕອບ​ສະ​ໜອງວັນ​ທົ່ວ​ໂລກປ້ອງ​ກັນ, ​ຕ້ານ​ໂລກ​ AIDS: ຫວຽດ​ນາມ ຢຶດ​ໝັ້ນ​ກັບ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຢຸດ​ຕິ​ໂລກ AIDS ໃນ​ປີ 2030

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິງ, ທ່ານ ສຈ.ປອ. ເຈິ່ນວັນຖວນ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ດ້ວຍຄາດຫວັງຍູ້ໂລກ HIV/AIDS ໃຫ້ຖອຍໄປ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງແຮງ, ຄົບຊຸດ ແລະ ເປີດກວ້າງການເຄື່ອນໄຫວຕາມທິດເຂົ້າເຖິງຢ່າງຮອບດດ້ານ, ສະໜອງຄົບຖ້ວນບັນດາການບໍລິການຈາກການປ້ອງກັນ, ການວິເຄາະເລືອດ ຕະຫຼອດການປິ່ນປົວ HIV/AIDS.
ການນຳພະແນກສາທາລະນະສຸກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າ

ວັນທີ 29 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຈັດພິທີໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິງລະດັບຊາດ ຕອບສະໜອງວັນຄົບຮອບ 35 ປີ ແຫ່ງວັນຕ້ານໂລກ HIV/AIDS ແລະ ວັນທົ່ວໂລກປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກ AIDS (1 ທັນວາ) ປີ 2025. ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ສາມັກຄີແມ່ນກຳລັງແຮງ - ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຢຸດຕິໂລກ AIDS” ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການກ່ຽວກັບໂລກ HIV/AIDS ຢ່າງຍຸຕິທຳ ແລະ ບໍ່ຈຳແນກການປະພຶດ.

        ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິງ, ທ່ານ ສຈ.ປອ. ເຈິ່ນວັນຖວນ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ດ້ວຍຄາດຫວັງຍູ້ໂລກ HIV/AIDS ໃຫ້ຖອຍໄປ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງແຮງ, ຄົບຊຸດ ແລະ ເປີດກວ້າງການເຄື່ອນໄຫວຕາມທິດເຂົ້າເຖິງຢ່າງຮອບດດ້ານ, ສະໜອງຄົບຖ້ວນບັນດາການບໍລິການຈາກການປ້ອງກັນ, ການວິເຄາະເລືອດ ຕະຫຼອດການປິ່ນປົວ HIV/AIDS.

        ສ່ວນທ່ານ Raman Hailevich, ຜູ້ອຳນວຍການອົງການ ປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກ AIDS ຂອງ ສປຊ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍົກອອກບັນດາຜົນງານພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານ, ຍູ້ໂລກ AIDS ໃຫ້ຖອຍໄປ. ຄາດວ່າ ໃນໄລຍະ 2004 – 2024, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນກວ່າ 1,2 ລ້ານຄົນ ບໍ່ຖືກຕິດໂລກ HIV ແລະ ເກືອບ 320.000 ຄົນ ບໍ່ຖືກເສຍຊີວິດຍ້ອນໂລກ AIDS.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 48 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງສອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແຕ່ວັນທີ 2 ທັນວາ - 3 ທັນວາ 2025 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ລາວ.
