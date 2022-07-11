ຂ່າວສານ
ງານວາງສະແດງແບບທາງໄກ “ອິນດູຈີນ - ດິນແດນແຫ່ງມະຫັດສະຈັນ”
“ອິນດູຈີນ - ດິນແດນແຫ່ງມະຫັດສະຈັນ” ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງງານວາງສະແດງແບບທາງໄກ ໂດຍສູນເກັບຮັກສາເອກະສານແຫ່ງຊາດ 1 ສັງກັດ ກະຊວງພາຍໃນ ຫວຽດນາມ ຈັດຕັ້ງ ໄດ້ນຳສະເໜີຕໍ່ມວນຊົນໃນວັນທີ 9 ກໍລະກົດ.
ເອກະສານກ່ຽວກັບ ດ່າລາດ ທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີໃນງານວາງສະແດງ (ພາບ: ຄະນະຈັດຕັ້ງ)
ດ້ວຍ 3 ພາກ: “ອິນດຸຈີນ - ດິນແດນຂອງສິ່ງທີ່ມະຫັດສະຈັນ”, “ທະເລອິນດູຈີນ - ສະຫວັນເຂດຮ້ອນ”, “ພູຜາ ອິນດູຈີນ - ເຂດພັກຜ່ອນບໍາລຸງຸສຸຂະພາບທີ່ຍອດຢ້ຽມ”, ງານວາງສະແດງຂໍ້ມູນເອກະສານກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງໂດຍຊາວຝລັ່ງ ກໍ່ສ້າງຢູ່ 3 ປະເທດ ອິນດູຈີນ ນັບແຕ່ສະຕະວັດທີ 19, ນັ້ນແມ່ນ ຊາປາ, ຕາມດາວ, ບາວີ່ຢູ່ພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ; ບານ່າ, ແບກມ້າ, ດ່າລາດ ຢູ່ພາກກາງ ຫວຽດນາມ; ບອກກໍ ຢູ່ ກຳປູເຈຍ ແລະ ປາກຊອງຢູ່ ລາວ.
ງານວາງສະແດງໄດ້ພາແຂກທ່ອງທ່ຽວຂຶ້ນລົດໄຟເລີ່ມເດີນທາງຈາກສະຖານີລົດໄຟ ຮ່າໂນ້ຍ ແລ້ວທວນກະແສເວລາ ເພື່ອຄົ້ນຫາບັນດາສະຖານທີ່ລື່ຊື່. ລົດໄຟແຕ່ລະຕູ້ເໝືອນດັ່ງດິນແດນແຫ່ງຕ່າງໆໃນອິນດູຈີນ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ວາງສະແດງເອກະສານກ່ຽວກັບສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ. /.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)