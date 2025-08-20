ຂ່າວສານ
ງານວາງສະແດງ 80 ປີ ກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ: ເພື່ອຄວາມວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງ
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນການປະຊຸມຂ່າວກ່ຽວກັບງານວາງສະແດງຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “80 ປີແຫ່ງການພັດທະນາຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຄວາມວັດທະນາຖາວອນຂອງຊາດ ແລະ ອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງ” ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ສິງຫາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຟຸ່ງດຶກຕຽນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ດ້ວຍບັນດາຜົນງານກ່ຽວກັບກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພິເສດແມ່ນ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ງານວາງສະແດງສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ, ທິດທາງໃຫຍ່ຂອງພັກ, ບັນດາກົດໝາຍກ່ຽວກັບກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ງານວາງສະແດງແມ່ນບ່ອນເຕົ້າໂຮມສິ່ງຍອດຍິ່ງ, ເຜີຍແຜ່ບັນດາຜົນງານຂອງຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ນີ້ກໍແມ່ນກຳລັງໜູນແຜ່ກະຈາຍເພື່ອໃຫ້ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແລດລ້ອມນັບມື້ນັບພັດທະນາດີກວ່າເກົ່າ, ຄືດັ່ງຄຳຢັ້ງຢືນຂອງພັກທີ່ວ່າ ກະສິກຳແມ່ນເສົາຄ້ຳຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ກໍຄືເສີມຂະຫຍາຍທ່າໄດ້ປຽບແຫ່ງຊາດ”.
ໂດຍໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 28 ສິງຫາ ຫາວັນທີ 5 ກັນຍາ, ຢູ່ ຫໍ ກິມກຸຍ, ຕາແສງ ດົງແອັງ, ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ, ງານວາງສະແດງໄດ້ຮັບການອອກແບບຕາມຄວາມຮູ້ສຶກ “ອະດີດຕະການແຫ່ງຄວາມສະຫງ່າອົງອາດ - ການປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນປະຈຸບັນ - ການບຸກທະລຸໃນອະນາຄົດ”, ສົມທົບກັບການວາງສະແດງວັດຖຸພັນ ແລະ ແອັບ ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ.