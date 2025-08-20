Báo Ảnh Việt Nam

ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ 80 ປີ ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ສິ່ງ​ແວ​ດ​ລ້ອມ: ເພື່ອ​ຄວາມ​ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ ແລະ ອະ​ນາ​ຄົດທີ່​ຍືນ​ຍົງ

ໂດຍໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 28 ສິງຫາ ຫາວັນທີ 5 ກັນຍາ, ຢູ່ ຫໍ ກິມກຸຍ, ຕາແສງ ດົງແອັງ, ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ, ງານວາງສະແດງໄດ້ຮັບການອອກແບບຕາມຄວາມຮູ້ສຶກ “ອະດີດຕະການແຫ່ງຄວາມສະຫງ່າອົງອາດ - ການປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນປະຈຸບັນ - ການບຸກທະລຸໃນອະນາຄົດ”, ສົມທົບກັບການວາງສະແດງວັດຖຸພັນ ແລະ ແອັບ ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ.
ທ່ານ ຟຸ່ງດຶກຕຽນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນການປະຊຸມຂ່າວກ່ຽວກັບງານວາງສະແດງຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “80 ປີແຫ່ງການພັດທະນາຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຄວາມວັດທະນາຖາວອນຂອງຊາດ ແລະ ອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງ” ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ສິງຫາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຟຸ່ງດຶກຕຽນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ດ້ວຍບັນດາຜົນງານກ່ຽວກັບກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມພິເສດແມ່ນ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ງານວາງສະແດງສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນດາກົນໄກນະໂຍບາຍທິດທາງໃຫຍ່ຂອງພັກບັນດາກົດໝາຍກ່ຽວກັບກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ງານວາງສະແດງແມ່ນບ່ອນເຕົ້າໂຮມສິ່ງຍອດຍິ່ງເຜີຍແຜ່ບັນດາຜົນງານຂອງຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ນີ້ກໍແມ່ນກຳລັງໜູນແຜ່ກະຈາຍເພື່ອໃຫ້ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແລດລ້ອມນັບມື້ນັບພັດທະນາດີກວ່າເກົ່າຄືດັ່ງຄຳຢັ້ງຢືນຂອງພັກທີ່ວ່າ ກະສິກຳແມ່ນເສົາຄ້ຳຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ກໍຄືເສີມຂະຫຍາຍທ່າໄດ້ປຽບແຫ່ງຊາດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກະ​ສັດ ພູ​ຖານ ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ປັບ​ປຸງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ສອງ​ຝ່າຍ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກະ​ສັດ ພູ​ຖານ ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ປັບ​ປຸງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ສອງ​ຝ່າຍ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບລະດັບຊາດທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະສັດ ພູຖານ Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ.
