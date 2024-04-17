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ຂ່າວສານ

ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ “ເສັ້ນ​ທາງ​ຂຶ້ນ​ດ້ຽນ​ບຽນ​” ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 70 ປີ ​ແຫ່ງວັນ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ

ງານວາງສະແດງ “ເສັ້ນທາງຂຶ້ນດ້ຽນບຽນ” ຈະໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ເມສາ ແລະ ອັດລົງໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ ຢູ່ຫໍພິພິທະພັນວິຈິດສິນ ຫວຽດນາມ, ຢູ່ເຮືອນເລກທີ 66 ຖະໜົນ ຫງວຽນຖ໊າຍຮອກ, ຮ່າໂນ້ຍ.
ຜົນງານ "ຮັບສະມາຊິກພັກ ຢູ່ ດ້ຽນບຽນຝູ" ຂອງນັກຈິດຕະກອນ ຫງວຽນຊ໊າງ ຈະໄດ້ນຳມາວາງສະແດງໃນງານວາງສະແດງ (ພາບ: ຫໍພິພິທະພັນຈິດຕະກຳ)

ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເຫດການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຄົບຮອບ 70 ປີ (7 ພຶດສະພາ 1954 – 7 ພຶດສະພາ 2024).

ງານວາງສະແດງ ຈະແນະນຳຜະລິດຕະພັນຈິດຕະກຳພາບແຕ້ມ, ກຣາຟິກ, ແກ້ຄວັດສະຫຼັກ 70 ຢ່າງ ຂອງນັກຈິດຕະກອນ 34 ທ່ານ ເຊິ່ງໄດ້ປະດິດຄິດສ້າງໃນໄລຍະແຕ່ປີ 1949 – 2009. ບັນດາຜົນງານທີ່ໄດ້ນຳມາວາງສະແດງໃນງານສະແດງນີ້ ໄດ້ຄັດເລືອກໃນສາງສະສົມຂອງຫໍພິພິທະພັນ ວິຈິດສິນ ຫວຽດນາມ. ໃນຂອບເຂດງານວາງສະແດງ, ຍັງມີລາຍການ Art Talk ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເສັ້ນທາງຂຶ້ນ ດ້ຽນບຽນ”; “ບັນດາອະນຸສອນກ່ຽວກັບນັກຈິດຕະກອນ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ໂຕງອກເວິນ”.

ງານວາງສະແດງ “ເສັ້ນທາງຂຶ້ນດ້ຽນບຽນ” ບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖື, ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈກ່ຽວກັບໜ້າປະຫວັດສາດທີ່ສະຫງ່າອົງອາດຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເປັນການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ນັກຮົບວິລະຊົນ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ຜູ້ທີ່ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມການຕໍ່ຕ້ານໃນບັ້ນຮົບດ້ຽນບຽນຝູອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ເປັນ​ບົດ​ເພງ​ອຳ​ມະ​ຕະຕະຫຼອດ​ໄປ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: “ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ເປັນ​ບົດ​ເພງ​ອຳ​ມະ​ຕະຕະຫຼອດ​ໄປ”

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ບັນດານັກຮົບ ດ້ຽນບຽນ, ຊາວໜຸ່ມຕະລຸມບອນ, ຄົນງານເກນເຂົ້າຮ່ວມຮັບໃຊ້ບັ້ນຮົບດ້ຽນບຽນຝູ ໂດຍກົງ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຄົບຮອບ 70 ປີ (7/5/1954 - 7/7/2024).
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