ຂ່າວສານ
ງານວາງສະແດງ “ເສັ້ນທາງຂຶ້ນດ້ຽນບຽນ” ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີ ແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ
ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເຫດການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຄົບຮອບ 70 ປີ (7 ພຶດສະພາ 1954 – 7 ພຶດສະພາ 2024).
ງານວາງສະແດງ ຈະແນະນຳຜະລິດຕະພັນຈິດຕະກຳພາບແຕ້ມ, ກຣາຟິກ, ແກ້ຄວັດສະຫຼັກ 70 ຢ່າງ ຂອງນັກຈິດຕະກອນ 34 ທ່ານ ເຊິ່ງໄດ້ປະດິດຄິດສ້າງໃນໄລຍະແຕ່ປີ 1949 – 2009. ບັນດາຜົນງານທີ່ໄດ້ນຳມາວາງສະແດງໃນງານສະແດງນີ້ ໄດ້ຄັດເລືອກໃນສາງສະສົມຂອງຫໍພິພິທະພັນ ວິຈິດສິນ ຫວຽດນາມ. ໃນຂອບເຂດງານວາງສະແດງ, ຍັງມີລາຍການ Art Talk ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເສັ້ນທາງຂຶ້ນ ດ້ຽນບຽນ”; “ບັນດາອະນຸສອນກ່ຽວກັບນັກຈິດຕະກອນ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ໂຕງອກເວິນ”.
ງານວາງສະແດງ “ເສັ້ນທາງຂຶ້ນດ້ຽນບຽນ” ບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖື, ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈກ່ຽວກັບໜ້າປະຫວັດສາດທີ່ສະຫງ່າອົງອາດຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເປັນການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ນັກຮົບວິລະຊົນ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ຜູ້ທີ່ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມການຕໍ່ຕ້ານໃນບັ້ນຮົບດ້ຽນບຽນຝູອີກດ້ວຍ.