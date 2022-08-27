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ຂ່າວສານ

ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ “ກຳ​ລັງ​ຕຳຫຼວດ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ - ລາວ - ​ຂີດ​ໝາຍ​ແຫ່ງໄມ​​ຕີ​ຈິດມິດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື”

ວັນທີ 26 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ຈັດຕັ້ງພິທີໄຂງານວາງສະແດງ “ກຳລັງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຂີດໝາຍແຫ່ງໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື”.

ວັນທີ 26 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ຈັດຕັ້ງພິທີໄຂງານວາງສະແດງ “ກຳລັງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຂີດໝາຍແຫ່ງໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື”. 

   

ບັນດາຜູ້ແທນຕັດແຖບຜ້າໄຂງານວາງສະແດງ (ພາບ: TTXVN)

ງານວາງສະແດງໄດ້ຈັດຕັ້ງເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີ ແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ລາວ (5/9/1962 – 5/9/2022); 45 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ແລະ 55 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ (24/6/1967 – 24/6/2022). ງານວາງສະແດງໄດ້ແນະນຳຮູບພາບປະມານ 300 ແຜ່ນ, ມີເອກະສານ, ວັດຖຸພັນສື່ສິ່ງພິມທີ່ພົ້ນເດັ່ນກ່ວາ 500 ຢ່າງ, ໄດ້ແນະນຳກ່ຽວກັບຂີດໝາຍ ແຫ່ງໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກຳລັງຕຳຫຼວດ 3 ປະເທດ. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວແທດຈິງ ເພື່ອແນໃສ່ສະໜອງ ເພີ່ມເຕີມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈສຳລັບພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນ, ພິເສດແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ ຄຸນຄ່າການພົວພັນຮ່ວມມື, ໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ ຂອງກຳລັງກຳຫຼວດ 3 ປະເທດ. ຜ່ານນັ້ນປະກອບສ່ວນປັບປຸງ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນທີ່ດີງາມ ຍືນຍົງ ລະຫວ່າງພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນສາມປະເທດ ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ, ລາວ. ງານວາງສະແດງຈະດຳເນີນໄປຮອດວັນທີ 11 ກັນຍາ ຢູ່ຫໍພິພິທະພັນຕຳຫຼວດປະຊາຊົນທີ່ຮ່າໂນ້ຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ສິງ​ກະ​ໂປ​ໃນ​ອາ​ຊຽນ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ສິງ​ກະ​ໂປ​ໃນ​ອາ​ຊຽນ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານສິງກະໂປ ທ່ານນາງ Josephine Teo, ຕີລາຄາວ່າ ປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດ ຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືແລະ ເປັນເພື່ອນມິດທີ່ສຳຄັນຂອງສິງກະໂປໃນ ອາຊຽນ.
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