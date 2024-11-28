ຂ່າວສານ
ງານວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດປະດິດຄິດສ້າງປີ 2024
ນີ້ແມ່ນເຫດການນອນໃນລະບົບການເຄື່ອນໄຫວວັນບຸນເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດປະດິດຄິດສ້າງແຫ່ງຊາດ TECHFEST VIETNAM 2024.
ງານວາງສະແດງລວມມີຮ້ານວາງສະແດງກວ່າ 200 ຮ້ານຂອງບັນດາວິສາຫະກິດເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ກວ່າ 100 ຮ້ານແນະນຳຜະລິດຕະພັນປະດິດຄິດສ້າງຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດ. ງານວາງສະແດງກໍດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາປະເທດດ້ວຍຮ້ານວາງສະແດງກວ່າ 40 ຮ້ານ, ອັນໄດ້ຢັ້ງຢືນການຮ່ວມມື, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສາກົນ. ຕາມທ່ານ ຮວ່າງມິງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ, ບັນດາຮ້ານວາງສະແດງຢູ່ Techfest ປີນີ້ ໄດ້ຍົກສູງກ່ຽວກັບຈຳນວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ນຳມາວາງສະແດງໄດ້ສຸມໃສ່ຫຼາຍຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນ ມີບັນດາຂົງເຂດພວມເປັນທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດ.