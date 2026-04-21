Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ງານ​ມະ​ຫາ​ກຳ​​ກິ​ລາ ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ມີ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ

ງານ​ມະ​ຫາ​ກຳ​ກິ​ລາ ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຄັ້ງ​ທີ 1 ໄດ້​ໄຂ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ນັບ​ແຕ່​ກ່ອນ​ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ, ໂດຍ​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມຂອງ​ນັກ​ກິ​ລາ​ປະ​ມານ 10.000 ຄົນທີ່​ມາ​ຈາກ 168 ຄະ​ນະ​, ເຊິ່ງ​ຈະແຂ່ງ​ຂັນກິ​ລາ 44 ປະ​ເພດ​ລວມ​ມີ 832 ເນື້ອ​ໃນ.
  ບັນ​ດາ​ນັກ​ກິ​ລາ​ດີ​ເດັ່ນ​ຂອງ ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ແຫ່​ທວນ​ໄຟ​ຂຶ້ນ ເວ​ທີ (ພາບ: VOV)  

ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 19 ເມ​ສາ, ງານ​ມະ​ຫາ​ກຳ​ກິ​ລາ ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຄັ້ງ​ທີ 1 ໄດ້​ໄຂ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ນັບ​ແຕ່​ກ່ອນ​ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ, ໂດຍ​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມຂອງ​ນັກ​ກິ​ລາ​ປະ​ມານ 10.000 ຄົນທີ່​ມາ​ຈາກ 168 ຄະ​ນະ​, ເຊິ່ງ​ຈະແຂ່ງ​ຂັນກິ​ລາ 44 ປະ​ເພດ​ລວມ​ມີ 832 ເນື້ອ​ໃນ ​ນີ້​ແມ່ນ​ບາດ​ກ້າວ​ກະ​ກຽມ​ກຳ​ລັງ​ໃຫ້​ແກ່​ງານ​ມະ​ຫາ​ກຳ​ກິ​ລາ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ປີ 2026. ພິ​ທີ​ໄຂ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ສິລະ​ປະ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ສິ​ລະ​ປະ​ຂີ່ລົດ​ຈັກ… ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ,​168 ຄະ​ນະທີ່ມາ​ຈາກ 168 ຕາ​ແສງ ແລະ 2 ຄະ​ນະ​ນັກ​ກິ​ລາ ມາ​ຈາກກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ນະ​ຄອນ, ຕຳຫຼວດ​ນະ​ຄອນ​ແຫ່​​ຜ່ານຜາມ​ພິ​ທີ. ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ພິ​ທີ​ໄຂ, ທ່ານຫງວຽ​ໜ​ແມັ້ງ​ເກືອງ ​ຮອງ​ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ:

ຈາກ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ຂອງ​ງານ​ມະ​ຫາ​ກຳ, ພວກ​ເຮົາ​ສືບ​ຕໍ່​ຍູ້​ແຮງ​ຂະ​ບວນ​ການ​ຝືກ​ຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ​ຮ່າງ​ກາຍ, ຍົກ​ສູງ​ສຸ​ຂະ​ພາບກວ່າ​ອີກ, ສ້າງ​ຊາວ​ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິ​ນ​ໃຫ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ, ມີ​ໄຫວ​ພິບ, ຄຸນ​ນະທາດ ແລະ ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ມຸ່ງ​ຫວັງ. ຜ່ານ​ນັ້ນ, ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ພາ​ລະ​ກິດ​ແຫ່ງ​ການ​ສ້າງ​ສາ ແລະ​ພັດ​ທະ​ນານະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ໃນ​ສັງ​ກາດ​ໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສິ​ລະ​ປະ​ພື້ນ​ເມືອງ​ຂອງ​ຊາວ​ເຜົ່າ​ຈຳ ເຮັດ​ໃຫ້​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວຫຼົງ​ໄຫຼ

ສິ​ລະ​ປະ​ພື້ນ​ເມືອງ​ຂອງ​ຊາວ​ເຜົ່າ​ຈຳ ເຮັດ​ໃຫ້​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວຫຼົງ​ໄຫຼ

ພ້ອມ​ກັບ​ທັດ​​ຊະ​ນີ​ຍະ​ພາບ ທິວ​ທັດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຂອງ​ພູ​ຜາ​ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ທະ​ເລ​ໝູ່​ເກາະ, ສີ​ສັນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ ຂອງ​ຊາວ​ເຜົ່​າ​ຈຳ ຢູ່​ທາງ​ທິດ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ແຂວງ ເລິມ​ດົ່ງ ພວມ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຂອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ເປັນຫຼາຍ​ຮ​ູບຫຼາຍ​ສີ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top