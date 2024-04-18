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ຂ່າວສານ

ງານ​ມະ​ຫາ​ກຳ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຄ້າ ແລະ ແລກ​ປ່ຽນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຮັບຊົມບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງ 2 ຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ, ພ້ອມກັນຢ້ຽມຊົມຮ້ານວາງສະແດງໜັງສືຫວຽດເດີມ, ຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າຂອງ ສອງປະເທດ.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ເມສາ, ຢູ່ສູນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ລາວ), ໄດ້ດຳເນີນງານມະຫາກຳສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໂດຍສະພາປະສານງານ ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ສົມທົບກັບສະມາຄົມວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແລະ ສູນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ ຈັດຂຶ້ນ. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອແນໃສ່ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບັນດາຮູບພາບ, ວັດທະນະທຳດີເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງປະຊາຊົນຊາວຫວຽດນາມ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ກໍ່ຄື ປະຊາຊົນລາວ.

ນະທີ່ນີ້, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຮັບຊົມບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງ 2 ຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ, ພ້ອມກັນຢ້ຽມຊົມຮ້ານວາງສະແດງໜັງສືຫວຽດເດີມ, ຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າຂອງ ສອງປະເທດ, ຊອກຫາສະຖານທີ່ແນະນຳຮຽນພາສາຫວຽດ ບົນພື້ນຖານທາງໄກ ແລະ ຮັບປະທານອາຫານ ຫວຽດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ເປັນ​ບົດ​ເພງ​ອຳ​ມະ​ຕະຕະຫຼອດ​ໄປ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: “ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ເປັນ​ບົດ​ເພງ​ອຳ​ມະ​ຕະຕະຫຼອດ​ໄປ”

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ບັນດານັກຮົບ ດ້ຽນບຽນ, ຊາວໜຸ່ມຕະລຸມບອນ, ຄົນງານເກນເຂົ້າຮ່ວມຮັບໃຊ້ບັ້ນຮົບດ້ຽນບຽນຝູ ໂດຍກົງ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຄົບຮອບ 70 ປີ (7/5/1954 - 7/7/2024).
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