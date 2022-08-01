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ຂ່າວສານ

ງານ​ບຸນ Carnival ຮ່​ວາ​ບິ່ງ ປີ 2022

ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ກໍລະກົດ, ລຽບຕາມເສັ້ນທາງ ຈີລັງໄປຍັງສະໜາມຫຼວງ ຮ່ວາບິ່ງ, ງານບຸນ Carnival ຮ່ວາບິ່ງ ປີ 2022 ໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນຢ່າງຟົດຟື້ນ ເຂິ່ງໄດ້ດຶງດູດປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຮ່ວມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.
  ພາບປະກອບ: baohoabinh.com.vn  

ລາຍການແຫ່ຂະຫບວນລວມມີ ລົດໃຫຍ່ 6 ຄັນ, ແຕ່ລະຄັນມີນັກສະແດງປະມານ 10 – 12 ຄົນ ທີ່ສະແດງວາດຟອ້ນຢູ່ຕະຫຼອດເສັ້ນທາງແຫ່ຂະບວນ. ບັນດາຄະນະແຫ່ຂະບວນຕາມຖະໜົນໄດ້ວາດພາບເຖິງບາງພິທີກຳຂອງວັນບຸນ, ການລະຫຼິ້ນພື້ນເມືອງ ຂອງ 6 ຊົນເຜົ່າຕົ້ນຕໍທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດຢູ່ແຂວງ ຮ່ວາບິ່ງ, ພ້ອມທັງສະແດງບາງບົດຟ້ອນພື້ນເມືອງ ແລະ ທັນສະໄໝ ຂອງຫຼາຍປະເທດ. ຄະນະແຫ່ຂະບວນມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສິລະປະ, ນັກສະແດງທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດຄື: ຢູແກຼນ, ກຸຍບາ, ເບລາຣຸດ, ອຸເບກິດສະຖານ, ໂກລົມເບຍ ແລະ ອາກຊັງຕິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະ​ວຸ​ໂສ (SOM) ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ອາ​ຊຽນ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະ​ວຸ​ໂສ (SOM) ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ອາ​ຊຽນ

ທີ່ກອງປະຊຸມ SOM ASEAN, ບັດດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ເອກະພາບໂຄງການດຳເນີນງານ, ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດອາຊຽນ.
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