ຂ່າວສານ
ງານບຸນ Carnival ຮ່ວາບິ່ງ ປີ 2022
ລາຍການແຫ່ຂະຫບວນລວມມີ ລົດໃຫຍ່ 6 ຄັນ, ແຕ່ລະຄັນມີນັກສະແດງປະມານ 10 – 12 ຄົນ ທີ່ສະແດງວາດຟອ້ນຢູ່ຕະຫຼອດເສັ້ນທາງແຫ່ຂະບວນ. ບັນດາຄະນະແຫ່ຂະບວນຕາມຖະໜົນໄດ້ວາດພາບເຖິງບາງພິທີກຳຂອງວັນບຸນ, ການລະຫຼິ້ນພື້ນເມືອງ ຂອງ 6 ຊົນເຜົ່າຕົ້ນຕໍທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດຢູ່ແຂວງ ຮ່ວາບິ່ງ, ພ້ອມທັງສະແດງບາງບົດຟ້ອນພື້ນເມືອງ ແລະ ທັນສະໄໝ ຂອງຫຼາຍປະເທດ. ຄະນະແຫ່ຂະບວນມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສິລະປະ, ນັກສະແດງທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດຄື: ຢູແກຼນ, ກຸຍບາ, ເບລາຣຸດ, ອຸເບກິດສະຖານ, ໂກລົມເບຍ ແລະ ອາກຊັງຕິນ.