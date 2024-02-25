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ຂ່າວສານ

ງານ​ບຸນ​ເປີດ​ປະ​ທັບ​ຕາ ວິ​ຫານ ເຈິ່ນ ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ປີ​ມະ​ໂລງ 2024

ໃນບັນຍາກາດທີ່ເຄັ່ງຂຶມ, ບັນດາພິທີກຳຄື: ຖະຫວາຍທູບທຽນ, ແຫ່ປະທັບຕາ ແລະ ເປີດປະທັບຕາ ໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍ ອະທິຖານພາວະນາໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມສະຫງົບສຸກ, ປະເທດເທດມີສັນຕິພາບ, ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ສຶກສາມູນເຊື້ອ “ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາ ກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳ”, ເຊີດຊູ ລາດຊະວົງ ເຈິ່ນ, ເຊິ່ງເປັນ ລາດຊະວົງທີ່ມິອິດທິພົນຢ່າງສະຫງ່າລາສີໃນປະຫວັດສາດຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ.
ພິທີແຫ່ປະທັບຕາ

ງານບຸນເປີດປະທັບຕາ ວິຫານ ເຈິ່ນ ລະດູບານໃໝ່ປີມະໂລງ 2024 ຖືກດຳເນີນໃນຕອນກາງຄືນວັນທີ 23 ກຸມພາ, ຮຸ່ງເຊົ້າວັນທີ 24 ກຸມພາ (ເຊິ່ງກົງກັບຄ່ຳຄືນວັນທີ 14, ຮຸ່ງເຊົ້າວັນທີ 15 ເດືອນຈຽງ ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ) ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານວິຫານ ເຈິ່ນ, ແຂວງ ນາມດິ້ງ ຂອງ ຫວຽດນາມ. ໃນບັນຍາກາດທີ່ເຄັ່ງຂຶມ, ບັນດາພິທີກຳຄື: ຖະຫວາຍທູບທຽນ, ແຫ່ປະທັບຕາ ແລະ ເປີດປະທັບຕາ ໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍ ອະທິຖານພາວະນາໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມສະຫງົບສຸກ, ປະເທດເທດມີສັນຕິພາບ, ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ສຶກສາມູນເຊື້ອ “ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາ ກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳ”, ເຊີດຊູ ລາດຊະວົງ ເຈິ່ນ, ເຊິ່ງເປັນ ລາດຊະວົງທີ່ມິອິດທິພົນຢ່າງສະຫງ່າລາສີໃນປະຫວັດສາດຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິຍື, ຮອງປະທານ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ນາມດິ້ງ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:  

“ງານບຸນເປີດປະທັບຕາ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍວັດທະນະທຳມະນຸດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ນັ້ນແມ່ນ ພາວະນາໃຫ້ “ປະເທດຊາດມີສັນຕິພາບຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ປະຊາຊົນມີຄວາມສະຫງົບສຸກ”, ທຸກໆຄອບຄົວລ້ວນແຕ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ສິນປະທັບຕາຈາກວິຫານ ເຈິ່ນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂວັນ​ບຸນ​ສີ​ສັນ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ໃນທຸກ​ເຂດ​ພາກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ໄຂວັນ​ບຸນ​ສີ​ສັນ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ໃນທຸກ​ເຂດ​ພາກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ວັນບຸນສີສັນລະດູບານໃໝ່ໃນທຸກເຂດພາກຂອງປະເທດຊາດປີນິ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24-25 ກຸມພາ ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງ.
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