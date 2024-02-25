ຂ່າວສານ
ງານບຸນເປີດປະທັບຕາ ວິຫານ ເຈິ່ນ ລະດູບານໃໝ່ປີມະໂລງ 2024
ງານບຸນເປີດປະທັບຕາ ວິຫານ ເຈິ່ນ ລະດູບານໃໝ່ປີມະໂລງ 2024 ຖືກດຳເນີນໃນຕອນກາງຄືນວັນທີ 23 ກຸມພາ, ຮຸ່ງເຊົ້າວັນທີ 24 ກຸມພາ (ເຊິ່ງກົງກັບຄ່ຳຄືນວັນທີ 14, ຮຸ່ງເຊົ້າວັນທີ 15 ເດືອນຈຽງ ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ) ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານວິຫານ ເຈິ່ນ, ແຂວງ ນາມດິ້ງ ຂອງ ຫວຽດນາມ. ໃນບັນຍາກາດທີ່ເຄັ່ງຂຶມ, ບັນດາພິທີກຳຄື: ຖະຫວາຍທູບທຽນ, ແຫ່ປະທັບຕາ ແລະ ເປີດປະທັບຕາ ໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍ ອະທິຖານພາວະນາໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມສະຫງົບສຸກ, ປະເທດເທດມີສັນຕິພາບ, ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ສຶກສາມູນເຊື້ອ “ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາ ກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳ”, ເຊີດຊູ ລາດຊະວົງ ເຈິ່ນ, ເຊິ່ງເປັນ ລາດຊະວົງທີ່ມິອິດທິພົນຢ່າງສະຫງ່າລາສີໃນປະຫວັດສາດຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິຍື, ຮອງປະທານ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ນາມດິ້ງ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ງານບຸນເປີດປະທັບຕາ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍວັດທະນະທຳມະນຸດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ນັ້ນແມ່ນ ພາວະນາໃຫ້ “ປະເທດຊາດມີສັນຕິພາບຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ປະຊາຊົນມີຄວາມສະຫງົບສຸກ”, ທຸກໆຄອບຄົວລ້ວນແຕ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ສິນປະທັບຕາຈາກວິຫານ ເຈິ່ນ”.