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ຂ່າວສານ

ງານ​ບຸນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ-ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ​ຫວຽດ​ນາມ 2022 ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ແຂວ​ງກວາງ​ຈິ

ງານບຸນຈະປະກອບສ່ວນເຊີດຊູຈຸດພິເສດສະເພາະ, ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຂອງພື້ນຖານອາຫານການກິນຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ອາຫານການກິນພາກກາງເວົ້າສະເພາະ.
   (ພາບປະກອບ: TTXVN)  

ງານບຸນວັດທະນະທຳ-ອາຫານການກິນຫວຽດນາມ 2022 ຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 23-25 ກັນຍາປີ 2022 ຢູ່ແຂວງກວາງຈິ ທາງພາກກາງຫວຽດນາມ. ງານບຸນມີຫົວເລື່ອງ “ການເດີນທາງທີ່ຢອດຢ້ຽມ” ເພື່ອແນໃສ່ແນະນຳຈຸດດີງາມດ້ານວັດທະນະທຳພິເສດສະເພາະທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂອງຫວຽດນາມ ຜ່ານຮ້ານວາງສະແດງອາຫານພິເສດຂອງ 3 ພາກເໜືອ-ກາງໃຕ້ລວມ 100 ຮ້ານ.

ງານບຸນຈະປະກອບສ່ວນເຊີດຊູຈຸດພິເສດສະເພາະ, ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຂອງພື້ນຖານອາຫານການກິນຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ອາຫານການກິນພາກກາງເວົ້າສະເພາະ ໃນລະບົບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການ, ເປີດປະຕູການເຄື່ອນໄຫວທ່ອງທ່ຽວຄືນໃໝ່ໃນເງື່ອນໄຂປົກກະຕິໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ຮ່ວມມືເພີ່ມລາຄາເຂົ້າສານຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳກ່ວາ

ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ຮ່ວມມືເພີ່ມລາຄາເຂົ້າສານຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳກ່ວາ

ກຸ່ມປະຕິບັດງານພິເສດຂອງສອງປະເທດຈະຈັດການປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລືລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືດ້ວຍຈຸດໝາຍເປັນເອກະພາບໃນບັນດາບາດກ້າວຜັນຂະຫຍາຍມຸ່ງໄປເຖິງການເພີ່ມລາຄາເຂົ້າສານໃຫ້ເໝາະສົມດ້ວຍລາຍຈ່າຍໃນການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນສູງໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້
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