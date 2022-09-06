ຂ່າວສານ
ງານບຸນວັດທະນະທຳ-ອາຫານການກິນຫວຽດນາມ 2022 ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງກວາງຈິ
ງານບຸນວັດທະນະທຳ-ອາຫານການກິນຫວຽດນາມ 2022 ຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 23-25 ກັນຍາປີ 2022 ຢູ່ແຂວງກວາງຈິ ທາງພາກກາງຫວຽດນາມ. ງານບຸນມີຫົວເລື່ອງ “ການເດີນທາງທີ່ຢອດຢ້ຽມ” ເພື່ອແນໃສ່ແນະນຳຈຸດດີງາມດ້ານວັດທະນະທຳພິເສດສະເພາະທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂອງຫວຽດນາມ ຜ່ານຮ້ານວາງສະແດງອາຫານພິເສດຂອງ 3 ພາກເໜືອ-ກາງໃຕ້ລວມ 100 ຮ້ານ.
ງານບຸນຈະປະກອບສ່ວນເຊີດຊູຈຸດພິເສດສະເພາະ, ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຂອງພື້ນຖານອາຫານການກິນຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ອາຫານການກິນພາກກາງເວົ້າສະເພາະ ໃນລະບົບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການ, ເປີດປະຕູການເຄື່ອນໄຫວທ່ອງທ່ຽວຄືນໃໝ່ໃນເງື່ອນໄຂປົກກະຕິໃໝ່.