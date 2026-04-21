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ຂ່າວສານ

ງານ​ບຸນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ໂອ​ຊາ​ກາ, ຍີ່​ປຸ່ນ: ວາດ​ພາບ​​ບຸນ​ໄຫວ້​ບູ​ຊາ​ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ​ຮຸ່ງ

ທ່ານ ຫງວຽນ​ເຈື່ອງ​ເຊີນ ກົງ​ສູນ​ໃຫຍ່ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ໂອ​ຊາ​ກີ, ເນັ້ນ​ນັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ໝາຍ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ການ​ຮັກ​ສາ​ງານ​ບຸນ​ໃນ​ຕະຫຼອດ​ໄລ​ຍະ 9 ປີ​ຜ່ານ​ມາ.
  ວາດພາບບຸນໄຫວ້ບູຊາເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ (ພາບ: TTXVN )  

ວັນ​ທີ 19 ເມ​ສາ, ຢູ່​ເມືອງ Ikuno, ນະ​ຄອນ ໂອ​ຊາ​ກາ (ຍີ່​ປຸ່ນ), ງານ​ບຸນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ຫວຽດ​ນາມ ວາດ​ພາບ​​ບຸນ​ໄຫວ້​ບູ​ຊາ​ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ​ຮຸ່ງ​ຄັ້ງ​ທີ 9 ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ຢ່າງ​ສົມ​ກຽດ, ອົບ​ອຸ່ນ ແລະ ເຂັ້ມ​ຂຸ້ນ​ໄປ​ດ້ວຍ​ສີ​ສັນ​ຊາດ. ເຫດ​ການ​ດຶງ​ດູດ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ນັບ​ໜຶ່ນ​ຄົນ, ລວມ​ມີ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ, ຮ່ຳ​ຮຽນ, ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ຍີ່​ປຸ່ນ ພ້ອມ​ກັບ​ຊາວ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ ເພື່ອນ​ມິດ​ສາ​ກົນ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນຫຼວງຫຼາຍ.

ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນໄຂ​ງານ​ບຸນ, ທ່ານ ຫງວຽນ​ເຈື່ອງ​ເຊີນ ກົງ​ສູນ​ໃຫຍ່ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ໂອ​ຊາ​ກີ, ເນັ້ນ​ນັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ໝາຍ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ການ​ຮັກ​ສາ​ງານ​ບຸນ​ໃນ​ຕະຫຼອດ​ໄລ​ຍະ 9 ປີ​ຜ່ານ​ມາ. ທ່ານ ຫງວຽ​ນ​ເຈື່ອງ​ເຊີນ​ຖື​ວ່າ ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖື​ເຫຼື້ອມ​ໃສ​ບູ​ຊາ ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ​ຮຸ່ງ ໂດຍ​ອົງ​ການ Unesco ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ ແມ່ນ ມໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ບໍ່​ເປັນ​ວັດ​ຖຸ​ຂອງມວນ​ມະ​ນຸດ, ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ແມ່ນ​ສັນ​ຍາ​ລັກ​ຂອງ​ສິນ​ທຳ “ກິນ​ເຂົ້າ​ຄິດ​ຮອດ​ຄຸນ​ນາ, ກິນ​ປາ​ຄິດ​ຮອດ​ຄຸນ​ນ້ຳ” ເທົ່າ​ນັ້ນ ຫາກ​ຍັງ​ແມ່ນ​ເສັ້​ນ​ຝ້າຍສະ​ໜິດ​ຕິດ​ພັນ​ຈິດ​ໃຈ​ຊາດ ສຳ​ລັບ​ຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ​ ຢູ່​ທຸກປະ​ເທດ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ. ການ​ວາດ​ພາບ​ບຸນ​ໄຫວ້ບູ​ຊາ​ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ​ຮຸ່ງ ຢູ່​ຍີ່​ປຸ່ນ ແມ່ນ​ຫຼັກ​ຖານ​ພະ​ຍານ​ອັນ​ຈະ​ແຈ້ງ​ທີ່​ສຸດ​ໃຫ້​ແກ່​ພະ​ລັງ​ຊີ​ວິດ​ຂອງວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຈິດ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່​ຫ່າງ​ໄກຈາກ​ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງນອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານ​ມະ​ຫາ​ກຳ​​ກິ​ລາ ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ມີ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ

ງານ​ມະ​ຫາ​ກຳ​​ກິ​ລາ ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ມີ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ

ງານ​ມະ​ຫາ​ກຳ​ກິ​ລາ ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຄັ້ງ​ທີ 1 ໄດ້​ໄຂ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ນັບ​ແຕ່​ກ່ອນ​ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ, ໂດຍ​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມຂອງ​ນັກ​ກິ​ລາ​ປະ​ມານ 10.000 ຄົນທີ່​ມາ​ຈາກ 168 ຄະ​ນະ​, ເຊິ່ງ​ຈະແຂ່ງ​ຂັນກິ​ລາ 44 ປະ​ເພດ​ລວມ​ມີ 832 ເນື້ອ​ໃນ.
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