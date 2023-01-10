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ຂ່າວສານ

ງານ​ບຸນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ບຸນ​ເຕັດ​ຢູ່ ກາ​ນາ​ດາ

ໃນບັນຍາກາດທີ່ອົບອຸ່ນ ແລະ ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນຫຼາຍຄົນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບບັນຍາກາດບຸນເຕັດດ້ວຍເຂົ້າຕົ້ມ, ດອກຄາຍ ແລະ ມອບອັ່ງເປົ່າໃຫ້ກັນ.
  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ການາດາ ຖ່າຍຮູບພ້ອມກັບພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ການາດາ (ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 8 ມັງກອນ, ສະມາຄົມການາດາ - ຫວຽດນາມ (CVS) ຢູ່ Ottawa ໄດ້ຈັດງານບຸນວັດທະນະທຳຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ປີແມວ 2023 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ການາດາ ຄົບຮອບ 50 ປີ (21/08/1973 – 21/08/2023) - ໂອກາດທີ່ດີສຸດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ.

ໃນບັນຍາກາດທີ່ອົບອຸ່ນ ແລະ ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນຫຼາຍຄົນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບບັນຍາກາດບຸນເຕັດດ້ວຍເຂົ້າຕົ້ມ, ດອກຄາຍ ແລະ ມອບອັ່ງເປົ່າໃຫ້ກັນ.

ກ່າວຄໍາເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ການາດາ ຟ້າມກາວຟອງ ໄດ້ທົບທວນຄືນຂີດໝາຍອັນພົ້ນເດັ່ນໃນສາຍພົວພັນດ້ານການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ຢັ້ງຢືນຄວາມສຳຄັນຂອງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ການາດາ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂຕເລີມ ເນັ້ນໜັກການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ເວົ້າລວມ ແລະ ລະຫວ່າງ 2 ກະຊວງເວົ້າສະເພາະ ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາໃນທຸກຂົງເຂດ. ໃນນັ້ນ, ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຍາມໃດການນຳທຸກຂັ້ນກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ຊຸກຍູ້.
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