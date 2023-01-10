ຂ່າວສານ
ງານບຸນວັດທະນະທຳຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດຢູ່ ການາດາ
ວັນທີ 8 ມັງກອນ, ສະມາຄົມການາດາ - ຫວຽດນາມ (CVS) ຢູ່ Ottawa ໄດ້ຈັດງານບຸນວັດທະນະທຳຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ປີແມວ 2023 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ການາດາ ຄົບຮອບ 50 ປີ (21/08/1973 – 21/08/2023) - ໂອກາດທີ່ດີສຸດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ.
ໃນບັນຍາກາດທີ່ອົບອຸ່ນ ແລະ ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນຫຼາຍຄົນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບບັນຍາກາດບຸນເຕັດດ້ວຍເຂົ້າຕົ້ມ, ດອກຄາຍ ແລະ ມອບອັ່ງເປົ່າໃຫ້ກັນ.
ກ່າວຄໍາເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ການາດາ ຟ້າມກາວຟອງ ໄດ້ທົບທວນຄືນຂີດໝາຍອັນພົ້ນເດັ່ນໃນສາຍພົວພັນດ້ານການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ຢັ້ງຢືນຄວາມສຳຄັນຂອງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ການາດາ.