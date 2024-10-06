ຂ່າວສານ
ງານບຸນຊຸດເສື້ອຍາວ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ 2024: ເຊີດຊູສິ່ງຍອດຢ້ຽມຂອງຊຸດເສື້ອຍາວທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງ ຫວຽດນາມ
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຮ່າໂນ້ຍ ແຫ່ງຍອດຍິ່ງຂອງຊຸດເຊື້ອຍາວ”, ລາຍການສະແດງສິລະປະໄຂງານບູນປີນີ້ ລວມມີ 3 ພາກ. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ວາງສະແດງຊຸດອາພອນ ຢູ່ງານບຸນ, ນັກອອກແບບ ດຶກຮູ່ງ ແບ່ງປັນວ່າ:
“ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ, ຮ່າໂນ້ຍມີລະດູໜາວ ແມ່ນສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍ. ເມື່ອກ່ອນ, ລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍ, ລຸ້ນແມ່ເຮົາ ມັກຈະນັ່ງຕັດຊັບຊີ້ວຊັບຝ້າຍໃສ່ເສື້ອກັນໜາວເອງໃຫ້ລູກ, ໃຫ້ຫຼານຂອງຕົນນຸ່ງຢູ່ສະໜາມຮົບປັກປັກຮັກສານະຄອນຫຼວງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ. ບັນດາຮູບພາບ ແລະ ວັດທະນະທຳເຫຼົ່ານັ້ນ ຍາມໃດກໍຝັງເລິກໃນໃຈຂ້າພະເຈົ້າ. ແລະ ມື້ນີ້, ເສື້ອທີ່ໄດ້ຊັບງິ້ວຊັບຝ້າຍຜືນຕ່າງໆ ຈະພ້ອມກັບຊຸດເສື້ອຍາວຂອງລະດູໜາວ ຮ່າໂນ້ຍ ສ້າງເປັນຄວາມອົບອຸ່ນ, ໃນນັ້ນ ມີທັງຄວາມຮັກປະເທດຊາດ, ຮັກນະຄອນຫຼວງ”
ງານບຸນຊຸດເສື້ອຍາວ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ປີນີ້ ໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສິລະປະກອນ ແລະ ນັກອອກແບບທີ່ມາຈາກ 3 ພາກເໜືອ, ກາງໃຕ້ ແລະ ວິສາຫະກິດທ່ອງທ່ຽວເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ທ່ານຮອງປະທານ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ນາງ ຫວູທູຮ່າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງງານບຸນດັ່ງກ່າວ ຈະນຳມາໃຫ້ເພື່ອນມິດສາກົນ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວ, ປະຊາຊົນ ການສຳຜັດຕົວຈິງທີ່ໜ້າຈັບອົກຈັບໃຈ, ອາລົມຈິດອັນເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຄວາມງາມຂອງວັດທະນະທຳປະຈຳຊາດໄປພ້ອມກັບການເດີນທາງໃນປະຫວັດສາດ ຮ່າໂນ້ຍ 70 ປີ ຜ່ານກະແສມໍລະດົກ ແລະ ການພັດທະນາ.”
ງານບຸນຈະດຳເນີນຈົນຮອດແລງວັນທີ 06 ຕຸລາ ຈຶ່ງອັດລົງ.