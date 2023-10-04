ຂ່າວສານ
ງານວາງສະແດງຫົວເລື່ອງການເຫຼືອມໃສໄຫວ້ບູຊາເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ ແລະ ຂັບຊວານ ຝູເທາະ ຢູ່ ດັກລັກ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນ ບວນມາທວດ, ຫໍພິພິທະພັນເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ ແຂວງ ຝູເທາະ ສົມທົບກັບຫໍພິພິທະພັນ ດັກລັກ ໄດ້ຈັດພິທີໄຂງານວາງສະແດງດ້ວຍຫົວເລື່ອງ “ມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ຈັບຕ້ອງເປັນຕົວແທນຂອງມວນມະນຸດ - ການເຫຼື້ອມໃສໄຫວ້ບູຊາເຈົ້າຊີວິດ ຮຸ່ງ ແລະ ຂັບຊວານ ຝູເທາະ”. ງານວາງສະແດງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດຳເນີນຮອດວັນທີ 3 ທັນວາ ຈຶ່ງອັດລົງ, ເຊິ່ງໄດ້ວາງສະແດງພາບຖ່າຍ, ປາໂນ, ວັດຖຸພັນ, ເຄື່ອງຂອງບູຊາທີ່ພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍກວ່າ 31 ຢ່າງ ເພື່ອແນະນຳເຖິງປະຊາຊົນ ດັກລັກ ກ່ຽວກັບການເຫຼື້ອມໃສໄຫວ້ບູຊາເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ໃນອາທິດທຳອິດ, ຈະມີບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະຂັບຊວານ ຮັບໃຊ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວ.
ຂັບຊວານ ແລະ ການເຫຼື້ອມໃສໄຫວ້ບູຊາເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ ໂດຍອົງການວິທະຍາສາດ, ການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທຳ ສປຊ (UNESCO) ໄດ້ຮັບຮອງ ແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ຈັບຕ້ອງຂອງມວນມະນຸດ ໃນປີ 2012 ແລະ 2017 ຕາມລຳດັບ.