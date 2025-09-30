Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ງານວາງສະແດງ “ບົດເພງສະຫຼອງໄຊດັງກ້ອງກັງວານຕະຫຼອດໄປ” ວາດພາບເຖິງປະຫວັດສາດອັນສະຫງ່າອົງອາດຂອງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ

ງານວາງສະແດງ “ບົດເພງສະຫຼອງໄຊດັງກ້ອງຕະຫຼອດໄປ” ໄດ້ເປີດປະຕູຮອດເດືອນ ພະຈິກ 2025 ຈຶ່ງຈະອັດລົງ.
ພາບຖ່າຍທີ່ໄດ້ນຳມາງານວາງສະແດງ (ພາບ: nguoihanoi.vn)

ງານວາງສະແດງ “ບົດເພງສະຫຼອງໄຊດັງກ້ອງກັງວານຕະຫຼອດໄປ” ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານ ຄຸກ ຮວາລໍ່, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນວັນທີ 02 ຕຸລາ, ເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 71 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍນະຄອນຫຼວງ (10 ຕຸລາ 1945 – 10 ຕຸລາ 2025). ງານວາງສະແດງແມ່ນການຕອບບຸນແທນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ບັນດາຜູ້ເປັນລູກທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອປະເທດຊາດ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ເປັນການຢັ້ງຢືນຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນ, ແຜ່ຂະຫຍາຍສານສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນຍຸກສະໄໝແຫ່ງການເຊື່ອມໂຍງ. ຈຸດພົ້ນເດັ່ນແມ່ນສາກການສະແດງພັນລະນາຄືນບັນຍາກາດປິຕິຊົມຊື່ນຂອງວັນທະຫານກັບຄືນເມືອ, ພ້ອມກັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຕົວພະຍານປະຫວັດສາດ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງນັກຮົບທີ່ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມການຮັບເອົາ ແລະ ບໍລິຫານນະຄອນຫຼຼວງໂດຍກົງ.

ງານວາງສະແດງ “ບົດເພງສະຫຼອງໄຊດັງກ້ອງຕະຫຼອດໄປ” ໄດ້ເປີດປະຕູຮອດເດືອນ ພະຈິກ 2025 ຈຶ່ງຈະອັດລົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສານ​ຂອງ ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ​ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ ​ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາ​ບ​ຈັດ​ພິ​ທີ​ເປີດ​ການ​ລົງ​ນາມ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ

ສານ​ຂອງ ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ​ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ ​ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາ​ບ​ຈັດ​ພິ​ທີ​ເປີດ​ການ​ລົງ​ນາມ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ

ໃນສານ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືການຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດໃນນະໂຍບາຍປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມທັງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມພ້ອມກັບປະຊາຄົມສາກົນ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top