ຂ່າວສານ
ງານວາງສະແດງ “ບົດເພງສະຫຼອງໄຊດັງກ້ອງກັງວານຕະຫຼອດໄປ” ວາດພາບເຖິງປະຫວັດສາດອັນສະຫງ່າອົງອາດຂອງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ
ງານວາງສະແດງ “ບົດເພງສະຫຼອງໄຊດັງກ້ອງກັງວານຕະຫຼອດໄປ” ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານ ຄຸກ ຮວາລໍ່, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນວັນທີ 02 ຕຸລາ, ເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 71 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍນະຄອນຫຼວງ (10 ຕຸລາ 1945 – 10 ຕຸລາ 2025). ງານວາງສະແດງແມ່ນການຕອບບຸນແທນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ບັນດາຜູ້ເປັນລູກທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອປະເທດຊາດ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ເປັນການຢັ້ງຢືນຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນ, ແຜ່ຂະຫຍາຍສານສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນຍຸກສະໄໝແຫ່ງການເຊື່ອມໂຍງ. ຈຸດພົ້ນເດັ່ນແມ່ນສາກການສະແດງພັນລະນາຄືນບັນຍາກາດປິຕິຊົມຊື່ນຂອງວັນທະຫານກັບຄືນເມືອ, ພ້ອມກັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຕົວພະຍານປະຫວັດສາດ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງນັກຮົບທີ່ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມການຮັບເອົາ ແລະ ບໍລິຫານນະຄອນຫຼຼວງໂດຍກົງ.
ງານວາງສະແດງ “ບົດເພງສະຫຼອງໄຊດັງກ້ອງຕະຫຼອດໄປ” ໄດ້ເປີດປະຕູຮອດເດືອນ ພະຈິກ 2025 ຈຶ່ງຈະອັດລົງ.