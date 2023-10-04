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ຂ່າວສານ

ງານວາງສະແດງເອກະສານ, ຮູບພາບກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ, ດິນແດນ ແລະ ຊາວ ທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ

“ກຳແພງເມືອງເກົ່າ, ຄຸ້ມຖະໜົນເກົ່າ” ແລະ “ໂຮ່ເກືອມ, ເສັ້ນທາງລະຫວ່າງຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນຕົກ”. ດ້ວຍເອກະສານ, ຮູບພາບ, ແຜນທີ່ປະມານ 180 ຢ່າງໄດ້ນຳມາວາງສະແດງເຊິ່ງຈະໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 6 ຕຸລາ.
ພາບປະກອບ

ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 69 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ (10/10/1954 – 10/10/2023), ສູນສຳເນົາເອກະສານແຫ່ງຊາດ I, ກົມສຳເນົາ ເອກະສານແຫ່ງລັດ (ກະຊວງພາຍໃນ) ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດ 2 ງານວາງສະແດງ, ດ້ວຍຫົວຂໍ້: “ກຳແພງເມືອງເກົ່າ, ຄຸ້ມຖະໜົນເກົ່າ” ແລະ “ໂຮ່ເກືອມ, ເສັ້ນທາງລະຫວ່າງຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນຕົກ”. ດ້ວຍເອກະສານ, ຮູບພາບ, ແຜນທີ່ປະມານ 180 ຢ່າງໄດ້ນຳມາວາງສະແດງເຊິ່ງຈະໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 6 ຕຸລາ, ຈະນຳມາໃຫ້ຜູ້ຊົມແງ່ມູມກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ, ດິນແດນ ແລະ ຊາວ ທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ ໃນສະຕະວັດທີ XIX ຮອດກາງສະຕະວັດທີ XX.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ແຕ່ວັນທີ 5 – 31 ຕຸລາ, ທີ່ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ວັດທະນະທຳ ໂຮ່ເກືອມ, ສູນສຳເນົາເອກະສານແຫ່ງຊາດ I ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະຄຸ້ມຄອງ ໜອງ ຮ່ວານກຽມ ແລະ ຖະໜົນເກົ່າ ຮ່າໂນ້ຍ ຈັດງານວາງສະແດງ “ໂຮ່ເກືອມ, ເສັ້ນທາງລະຫວ່າງຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນຕົກ”. ຜ່ານງານວາງສະແດງນີ້, ຄະນະຈັດຕັ້ງຢາກແນະນຳເຖິງມະຫາຊົນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງໂສມໜ້າ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນໄລຍະທ້າຍສະຕະວັດທີ XIX ຮອດ ເຄິ່ງຕົ້ນສະຕະວັດທີ XX. ງານວາງສະແດງໄດ້ແບ່ງປັນ 3 ຫົວຂໍ້ຕົ້ນຕໍ, ນັ້ນແມ່ນ: ການປ່ຽນແປງໂສມໜ້າຂອງ ໂຮ່ເກືອມ, ການອະນຸລັກຮັກສາພື້ນທີ່ວັດທະນະທຳ ປະຫວັດສາດ ໂຮ່ເກືອມ, ໂຮ່ເກືອມ - ສູນການບໍລິການ ແລະ ວັດທະນະທຳບັນເທິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກ ພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ເຢຍລະມັນ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ

ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກ ພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ເຢຍລະມັນ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ

ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດລັດ Lower Saxony ປາດຖະໜາຢາກສ້າງຕັ້ງການພົວພັນແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ ແລະ ສ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ.
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