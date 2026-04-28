ຂ່າວສານ
ງານວາງສະແດງສີສັນເຂດພູສູງໂຄສະນາພາບພົດຂອງ ຫວຽດນາມ
ແຕ່ວັນທີ 08 – 10 ພຶດສະພາ, ທີ່ແຂວງ ເຊີນລາ, ງານວາງສະແດງ “ສີສັນເຂດພູສູງ” ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ດ້ວຍຂອບຂະໜາດລະຫວ່າງແຂວງ, ເຕົ້າໂຮມຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ. ງານວາງສະແດງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຕາແສງ ມົກເຈົາ (ເຊີນລາ), ໂດຍສູນວາງສະແດງວັດທະນະທຳສິລະປະ ຫວຽດນາມ (ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ) ສົມທົບກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະຕິບັດ.
ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາແຂວງ, ຄື: ເຊີນລາ, ລາຍເຈົາ, ນິງບິ່ງ, ແທັງຮວາ, ງານວາງສະແດງໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນຄືດັ່ງເຂດວັດທະນະທຳລວມ, ຫວນຄືນການດຳລົງຊີວິດ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າເຂດພູສູງຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ. ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງງານວາງສະແດງ ແມ່ນເຂດຫົວເລື່ອງສະເພາະ “ສີສັນວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າເຂດພູສູງ”, ແນະນຳບັນດາຄຸນຄ່າທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຄື: ຊຸດອາພອນ, ເຄື່ອງດົນຕີ, ການເຫຼື້ອມໄສເຊື່ອຖື… ງານວາງສະແດງຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວປະພຶດຕົວຈິງ, ຄື: ວາດພາບຄືນຕະຫຼາດນັດປະຈຳ, ການສະແດງອາຊີບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການສະແດງສິລະປະພື້ນເມືອງ.