ງານວາງສະແດງຜົນງານຂອງປະເທດຊາດ “80 ປີໄລຍະທາງແຫ່ງເອກະລາດ - ເສລີພາບ - ຄວາມຜາສຸກ”
ງານວາງສະແດງຜົນງານຂອງປະເທດຊາດ “80 ປີໄລຍະທາງແຫ່ງເອກະລາດ - ເສລີພາບ - ຄວາມຜາສຸກ” ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ສິງຫາ, ຢູ່ສູນງານວາງສະແດງຕະຫຼາດນັດແຫ່ງຊາດ (VEC) ດົງແອັງ, ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ. ເຫດການໄດ້ຈັດຂຶ້ນເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະການປະຕິວັດເດືອນ ສິງຫາ (19 ສິງຫາ 1945 – 19 ສິງຫາ 2025) ແລະ ວັນສະຖາປະນາ ສສ.ຫວຽດນາມ (02 ກັນຍາ 1945 – 02 ກັນຍາ 2025).
ນີ້ແມ່ນງານວາງສະແດງທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 28 ກະຊວງ, ອົງການສູນກາງ, 34 ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ກວ່າ 110 ວິສາຫະກິດ, ກຸ່ມບໍລິສັດເສດຖະກິດໃຫຍ່ ດ້ວຍຮ້ານວາງສະແດງກວ່າ 230 ຮ້ານ. ງານວາງສະແດງໄດ້ແນະນຳຜົນງານຂອງເກືອບ 180 ຂະແໜງໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ຄື: ອຸດສາຫະກຳ, ກະສິກຳ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ວັດທະນະທຳ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການຕ່າງປະເທດ… ງານວາງສະແດງບໍ່ພຽງແຕ່ເຊີດຊູໄລຍະທາງແຫ່ງປະຫວັດສາດທີ່ສະຫງ່າອົງອາດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຢືນຢັນກຳລັງຄວາມສາມາດ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເສັ້ນທາງແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ພັດທະນາອີກດ້ວຍ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ງານວາງສະແດງຍັງແມ່ນ “ໂຮງຮຽນທີ່ມີຊີວິດຊີວາ”, ດ້ວຍການສົມທົບຢ່າງກົມກຽວລະຫວ່າງມູນເຊື້ອ ແລະ ຄວາມທັນສະໄໝ, ຫຍັບປະຫວັດສາດເຂົ້າໃກ້ກວ່າ, ເຂົ້າເຖິງຢ່າງງ່າຍກວ່າ, ເພື່ອໃຫ້ລຸ້ນປະຈຸບັນມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງກວ່າກ່ຽວກັບກົກເຄົ້າຫງົ້າກໍ, ກ່ຽວກັບການເສຍສະຫຼະຊີວິດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ຜົນງານຂອງລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍໄປກ່ອນ; ຜ່ານນັ້ນກໍ່ຕໍ່ກຳລັງໜູນ, ສົ່ງແຫຼ່ງບັນດານໃຈ, ຫຼໍ່ລ້ຽງຄວາມຄາດຫວັງ ນຳປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດບຸກບືນ ທຽບເທົ່າກັບບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດຢູ່ທົ່ວ 5 ທະວີບຢ່າງໜັ້ນແກ່ນ”.
ງານວາງສະແດງໄດ້ຮັບການອອກແບບຢ່າງມີວິທະຍາສາດ, ທັນສະໄໝ; ສະແດງອອກຜ່ານຫຼາຍພາຫະນະ, ວັດຖຸ, ຮູບພາບ, ເອກະສານ… ທີ່ໄດ້ສາຍດ້ວຍບັນດາເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ, ມີລັກສະນະຕົວຈິງ ແລະ ມີຄວາມເລິກເຊິ່ງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງຊາດ. ທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢືນຢັນວ່າ:
“ງານວາງສະແດງຄັ້ງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ວາງສະແດງກ່ຽວກັບຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນສິ່ງພິສູດຢ່າງມີຊີວິດຊີວາກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳ, ອຸດສາຫະກຳການບັນເທິງ ແລະ ການປະດິດຄິດສ້າງຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ, ຢືນຢັນຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ ຫວຽດ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ຫັນຜະລິດຕະພັນປະດິດຄິດສ້າງ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນການຄ້າ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພັດທະນາປະເທດຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ”.
ງານວາງສະແດງເປີດປະຕູໃຫ້ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າແຕ່ວັນທີ 28 ສິງຫາ ຮອດວັນທີ 05 ກັນຍາ 2025.
